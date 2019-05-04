新泰王不改率性本色 與先王蒲美蓬行事作風差很大

2019-05-04 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國衛報報導，4日正式加冕的泰王瓦吉拉隆功的行事作風與他的父親、已故的拉瑪九世蒲美蓬呈鮮明對比，蒲美蓬自詡為人民的國王，在位期間全國走透透，廣受人民愛戴，而瓦吉拉隆功在2016年繼位後的兩年多來，多半時間仍待在他位於德國慕尼黑價值1300萬美元（約台幣4億元）的豪宅裡，期間僅短暫返國履行公務，而且很少公開露面或發表談話。

瓦吉拉隆功還是王儲時就予人玩世不恭的花花公子形象，他穿短背心露出肚臍和刺青的照片引人側目，而他繼位後不改率性本色，在加冕前三天娶了第四任妻子、他的護衛隊司令官蘇提妲，以便在加冕前立她為皇后。蘇提妲趴在瓦吉拉隆功面前的照片震驚世界，其實她是遵照王室傳統，向國王行伏地禮。

瓦吉拉隆功過去兩年多雖然多半時間不在國內，仍採取鞏固權力的行動，包括取得皇家資產管理局400億美元王室財產的個人控制權，形同他的個人資產，使他成為當今世上最富有的國王之一。

他也推動修憲，賦予國王更大的決策權力，擴大國王對軍隊的控制權，而且大部分高僧都由國王指派。法律也保護國王免於受到媒體和民眾批評，對國王不敬將遭受嚴厲刑罰。

研究泰國政治的法國學者瑪悠（Eugénie Mérieau）表示：「他（瓦吉拉隆功）將是愛干政的國王，他也許不會經常直接干預決策，但他會透過對文人政府高階官員和軍方的控制來監督和指導決策。」