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阿姆斯特丹2030年全面禁止燃油汽機車

2019-05-04 11:10聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

荷蘭阿姆斯特丹將逐步淘汰燃油汽、機車，2030年全面禁行燃油車輛，為鼓勵民眾汰換，將推出獎勵措施。

許多國家或城市開始管制排放溫室氣體的車輛上路。馬德里去年限制2000年前製造的汽油車以及2006年前製造的柴油車進入；羅馬承諾2024年前將禁止柴油車行駛市中心；丹麥政府希望2030年禁止銷售新的汽油車及柴油車，2035年禁止銷售油電車。

阿姆斯特丹也跟進，分階段淘汰傳統動力車輛。明年起，車齡15年以上的柴油車禁行荷蘭首都附近的A10環狀道路；2022年，排放廢氣的公車及遊覽車不得再駛進市區；禁令2025年將擴大至水上小艇、輕重機車。2030年起將全面禁止燃油汽機車輛行駛市區。

阿姆斯特丹將以提供電動車充電站和補助，鼓勵居民轉換成電動車及氫動力汽車，希望可以在未來幾年也促進二手電動車市場的興起。市區裡現有3000座電動車充電站，若要讓計畫可行，必須在2025年擴增至1萬6000至2萬3000座充電站。

市議會表示，空氣汙染造成市民壽命減短，希望從行車方面逐步改善汙染，市議員雪倫（Sharon Dijksma）說：「危害阿姆斯特丹健康最大的無形殺手是汙染」。阿姆斯特丹、馬斯特里赫特以及鹿特丹荷蘭三座城市因交通繁忙，空氣汙染指數超過歐盟標準。二氧化氮及懸浮微粒的排放可能會造成呼吸道疾病。

荷蘭汽車工業協會說，這項計畫是場災難，沒有錢買電動車的家庭將被淘汰，只有有錢人住得起阿姆斯特丹。

電動車在路邊充電站充電畫面。路透
電動車在路邊充電站充電畫面。路透
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荷蘭柴油車空氣汙染

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