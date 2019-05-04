泰王拉瑪十世今加冕 完成神格化儀式

2019-05-04 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



泰王瓦吉拉隆功，亦稱拉瑪十世的加冕大典於曼谷時間4日上午10時（台灣時間上午11時）在大皇宮舉行，典禮混合了婆羅門教與佛教儀式，由於泰國仍將國王奉為神，因此泰王的加冕典禮不僅代表王室繼位法統，也是完成國王神格化的儀式。

英國廣播公司（BBC）報導， 2016年泰王拉瑪九世蒲美蓬過世後，瓦吉拉隆功已繼位，但他唯有經過聖水加冕，升華為提伐羅（Devaraja），亦即神格化的國王、毗溼奴在人世的化身，才完成神格化儀式，因此聖水在加冕儀式扮演重要角色。

泰國是沿河岸建立的魚米之鄉，許多傳統儀式都少不了象徵純淨與傳遞功德媒介的水。加冕儀式使用的聖水是從泰國100多處收集而來，先送到各大寺廟聖化，再送到曼谷蘇泰寺進行聖化儀式。

聖水加冕儀式分兩部分，瓦吉拉隆功先進行「淨身儀式」，用「灌頂聖水」沐浴淨身，之後換上皇袍，坐在大皇宮拍薩塔欣王位大廳裡的「八角優曇缽王座」上，由聖俗兩界的八位位高權重者，包括國王的妹妹詩琳通公主、總理帕拉育、婆羅門祭司等在國王的雙手淋上「八方聖水」，象徵獲得治理全國的合法性。

國王坐上有九層白傘的王位，在加冕前，瓦吉拉隆功只能使用七層白傘。婆羅門祭司獻上用黃金、鑽石以及各種寶石打造的28件王室聖物，最受矚目的有五件：7.3公斤重的王冠、王履、王扇和拂塵、勝利劍，以及權杖。

完成加冕儀式的瓦吉拉隆功將下第一道御旨，他的父親蒲美蓬在1950年加冕儀式上表示：「我將以正義統御天下，為泰國人民謀取幸福。」

蒲美蓬於1946年繼位、1950年加冕，因此瓦吉拉隆功的加冕典禮是泰國睽違69年再度舉辦，許多泰國人一生從未遇過，充滿期待。