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南韓軍方：北韓今晨向東海方向發射一枚短程飛彈

2019-05-04 08:59聯合報 記者田思怡╱即時報導

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓4日向東海方向發射一枚短程飛彈。北韓這個舉動在「川金二會」破局之後格外敏感。

聯合參謀本部表示：「北韓在早上九時零六分從東岸的元山市朝東海方向發射一枚短程飛彈。」

美韓當局正在分析飛彈的細節。

南韓聯合參謀本部表示，北韓4日向東海方向發射一枚短程飛彈。圖為北韓2016年發射...
南韓聯合參謀本部表示，北韓4日向東海方向發射一枚短程飛彈。圖為北韓2016年發射飛彈的資料照片。美聯社
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