韓媒快訊：北韓發射短程飛彈

2019-05-04 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓發射了短程飛彈，南韓國防部正加緊收集進一步資訊。

據了解，這次發射是在台北時間早上8時6分左右，從北韓東部的元山往東發射。