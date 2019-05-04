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韓媒快訊：北韓發射短程飛彈

2019-05-04 08:53聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部表示，北韓發射了短程飛彈，南韓國防部正加緊收集進一步資訊。

據了解，這次發射是在台北時間早上8時6分左右，從北韓東部的元山往東發射。

南韓聯合參謀本部表示，北韓4日向東海方向發射一枚短程飛彈。圖為北韓2016年發射...
南韓聯合參謀本部表示，北韓4日向東海方向發射一枚短程飛彈。圖為北韓2016年發射飛彈的資料照片。美聯社
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