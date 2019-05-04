駐沖繩美海軍陸戰隊 最快2024年秋移師關島

2019-05-04 06:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



美日兩國擬將駐日美軍部署於沖繩的海軍陸戰隊移師美屬關島，美軍已告知當地議會，擬於2024年10月至2025年3月期間開始移師，耗時約一年半完成。新基地名稱為「Blaz軍營」。

共同社報導，據美軍消息人士透露，美軍2月4日向關島議會議長Tina Muna Barnes說明了移師計劃的最新方案。

從沖繩轉移的海軍陸戰隊員預計為5000人，比過去公布的4000人，增加1000人。其中約1700人常駐關島，其餘的是每半年更換一次的部隊。預定將於2024年10月至2025年3月期間開始移師，耗時約一年半完成。

但美軍消息人士稱，根據川普政府的方針和明年美國總統選舉的結果等，移師計劃也可能推遲或變更。

海軍陸戰隊的新基地「Blaz軍營」位於關島北部安德森空軍基地附近，名稱取自已故的海軍陸戰隊准將Ben Blaz。Ben Blaz關島當地出身，曾任海軍陸戰隊准將及關島選出的美國眾院委任代表。

新基地預定2026年完成。由於隊員會攜家人同住，安德森空軍基地的Finegayan地區，利用日本政府提供的資金興建的基層軍官的宿舍等也在施工中。為因應人口增加，關島也在建設道路和醫療設施等，但由於勞動力短缺，進度滯後。

2012年日美兩國政府商定修改的美軍整編計劃中寫明，將約1.9萬名美軍駐沖繩海軍陸戰隊員中約9000人轉移至關島和夏威夷等，將位於沖繩縣宜野灣市的普天間機場搬遷至名護市邊野古。