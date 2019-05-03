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梅根生了? 英博弈業者停止接受下注

2019-05-03 20:11聯合報 記者張佑生╱即時報導

英國博弈業者Paddy Power在3日突然停止接受賭客對於哈利王子與王子妃梅根新生兒的投注，立刻引起外界揣測新生兒是否已經誕生，預產期是4月下旬。

Paddy Power透過聲明表示，投注金額激增，「顯示有人知道某事已經發生，也就是王孫已經誕生。」

不過，其他業者並未跟進。William Hill 發言人Rupert  Adams表示：「我們認為王孫還沒誕生。這件事牽涉到很多人，很難保密。」

哈利王子與王子妃梅根的小寶寶引起各界關注。路透
哈利王子與王子妃梅根的小寶寶引起各界關注。路透
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新生兒英國哈利王子

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