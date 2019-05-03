影／泰王加冕前先娶妻 前空姐「趴地成婚」變王后

2019-05-03 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



泰國4日至6日將舉辦泰王加冕及登基大典，王室1日突然宣布，泰王瓦吉拉隆功和衛隊司令蘇提妲（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）成婚，讓民眾頗感驚訝。

根據王室聲明，泰王決定提升王妃（royal consort）蘇提妲將軍為王后，享有王室頭銜與王家成員地位，兩人以完整正確的方式，依據法律與傳統舉行王家婚禮。

根據泰國媒體影像，蘇提妲匍匐到瓦吉拉隆功腳邊，向他獻上花束及香燭。瓦吉拉隆功則澆下聖水，在她的額頭上點粉，並賞賜裝有勳章與聖旨的盒子，兩人隨後在結婚證書簽字，在場觀禮者包括詩琳通公主與總理帕拉育等人。

《每日郵報》報導，泰王被視為半人半神，就座時必須永遠高人一等。在官方儀式與正式場合中，泰王的雙腳也應高於周邊臣民的頭部。王宮訪客想接近泰王與王后時，必須用雙手與膝蓋匍匐前進。因此，畫面中的蘇提妲才會趴在瓦吉拉隆功腳前，接受瓦吉拉隆功賞賜，之後才被邀請坐到他的身旁與獲得正式冊封，其他列席觀禮人士仍必須繼續趴在地上。

今年66歲的瓦吉拉隆功此前曾有過三段婚姻，2014年與家族被控貪汙的前太子妃離婚，目前共有7名子女。

蘇提妲早年資訊不多，僅知出生於1978年，2000年從私立天主教大學畢業後，成為泰航空服員。因瓦吉拉隆功擁有飛行執照，偶爾親自執飛，外界相信兩人在這段期間結識。德國《畫報》（Bild）2016年拍到奇裝異服的瓦吉拉隆功出現在機場時，聲稱他身旁的女伴就是蘇提妲。