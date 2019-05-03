日相安倍：願會北韓金正恩 不預設任何條件

2019-05-03 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



日本產經新聞2日刊出首相安倍晉三專訪，他表示願意和北韓領導人金正恩舉行日朝峰會，且不預設任何條件。

安倍說：「想和北韓勞動黨委員長金正恩見面，虛心坦誠地談話。」他表示希望能盡快實現這，並透過會談解決日人綁架問題。