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影／美中上演《獵殺紅色十月》中國核潛艦這點讓美忌憚

2019-05-03 12:47聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國國防部2日發布2019年度《中國軍事與安全發展態勢報告》，稱中國正持續推動軍力現代化。近期《路透》中國特別報導也指出，共軍水下戰力有長足進展，其中又以能搭載核彈的核子潛艦最讓美國忌憚，美軍也正展開密切追蹤，情節宛如電影《獵殺紅色十月》。

中共向來表示，不會改變「任何時候、任何情況下，將不會首先使用核武」的承諾，代表一旦有國家發射核武就會以核武反擊。如果陸上的核彈發射井被毀，彈道飛彈潛艦就能從水下發動第二擊報復，此舉亦將強化中國國防能力。

美國國防部去年8月認證共軍的海上核子威懾力量的可靠度與可行性。《路透》消息來源指出，共軍艦隊已派遣北約代號「晉級」的094型核潛艦出海巡航。

據信共軍目前擁有4艘094型核潛艦，每艘可裝備多達12枚搭載核彈頭的彈道飛彈，打擊範圍據估計約7242公里（4500英里）。換句話說，094型核潛艦駛到菲律賓東部外海即可打擊美國本土。

儘管部份專家對於共軍潛艦戰力仍有懷疑，美國與盟邦卻已著手強化追獵共軍潛艦，共軍也還以顏色，開始追蹤外國潛艦。

《路透》另外一篇調查報告指出，中國國家主席習近平力推人民解放軍成為區域頭號武力，海洋則是其中的重點。中共海軍只用近20年時間就躍上最強大海軍之列，正改變西太平洋地區軍力平衡。

報導指共軍艦隊擴充速度遠超其他國家。西方國家分析師相信，共軍艦隊目前擁有400艘各式軍艦與潛艦，已是世界最大的艦隊，並足以控制中國大陸近岸海域。部分美國海軍專家相信，到2030年時，共軍的主要水面戰艦數目與品質可能大致與美軍並駕齊驅。

儘管美軍仍擁有主宰全球的壓倒性海上軍力，但今年3月僅擁有288艘各式軍艦與潛艦，同時還負擔過於繁重的任務。美國海軍戰爭學院教授霍姆斯（James Holmes）指出，美方之前判斷有誤，才會讓共軍可趁美軍裹足不前展開海上軍備競賽。五角大廈現在也開始研發新武器來回應，包括開發射程更遠的長程彈道飛彈。

《路透》也表示，中國海軍要成為世界海軍強權仍須克服諸多挑戰，包括關鍵海軍科技仍落後，甚至船艦發動機、武器及感應器還得仰賴外國供應，在反潛作戰上也還差美國一大截。

中共人民解放軍海軍的094型核潛艦（北約代號「晉級」）去年4月出現在南海。《路透...
中共人民解放軍海軍的094型核潛艦（北約代號「晉級」）去年4月出現在南海。《路透》特別報導指共軍水下戰力明顯有著長足進展，中美雙方已在西太平追獵彼此的潛艦。路透
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潛艦海軍彈道飛彈

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