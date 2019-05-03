臉書再封殺名人用戶 陰謀論者黑人極端分子入列

2019-05-03 12:59 中央社 綜合外電報導



社群網站臉書（Facebook Inc）今天以違反臉書「危險的個人與組織」政策為由，禁止極右派陰謀論者瓊斯（Alex Jones）和多位引發爭議的美國政治評論名人使用旗下平台。

路透社報導，大部分遭強制移除帳號的用戶為知名極右派人物，包括伊安諾波洛斯（Milo Yiannopoulos）、盧默（Laura Loomer）和華森（Paul JosephWatson）等評論家。

臉書也表示，所有被禁的知名人物中，還有公開宣稱奉行白人至上主義，並於去年角逐國會議員提名的內倫（Paul Nehlen），以及回教國（Nation of Islam）領袖法拉汗（Louis Farrakhan）。

非裔的法拉汗因散布反猶和黑人分離主義觀點而惡名昭彰，他曾稱猶太人為「白蟻」。

極右派陰謀論者瓊斯因聲稱911恐攻幕後黑手是美國政府，並形容2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案是場騙局，而聲名大噪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，瓊斯和他創辦的網站「資訊戰」（Infowars）去年早已被臉書封鎖，但是他仍能使用公司旗下照片分享平台Instagram，然而今天已經被停用權限。

法新社引述臉書發布聲明說：「我們向來都禁止個人或組織宣揚或參與暴力及仇恨，不管意識型態為何。」臉書近來面臨節節升高的壓力，要限制極端主義內容。

臉書發言人說：「散播仇恨、攻擊或號召他人排除異己的個人或組織，在臉書沒有容身之處。」

臉書將移除任何與遭禁用戶有關的帳號、專頁、社群與活動，包含他們主要的社群網站和Instagram，並稱臉書嚴禁任何用戶提倡仇恨暴力。