親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

司改如何「有感」？後司改時代的三枝箭

民進黨大老張俊宏遭通緝現身府「投案」 身體不適送急診

臉書再封殺名人用戶 陰謀論者黑人極端分子入列

2019-05-03 12:59中央社 綜合外電報導

社群網站臉書（Facebook Inc）今天以違反臉書「危險的個人與組織」政策為由，禁止極右派陰謀論者瓊斯（Alex Jones）和多位引發爭議的美國政治評論名人使用旗下平台。

路透社報導，大部分遭強制移除帳號的用戶為知名極右派人物，包括伊安諾波洛斯（Milo Yiannopoulos）、盧默（Laura Loomer）和華森（Paul JosephWatson）等評論家。

臉書也表示，所有被禁的知名人物中，還有公開宣稱奉行白人至上主義，並於去年角逐國會議員提名的內倫（Paul Nehlen），以及回教國（Nation of Islam）領袖法拉汗（Louis Farrakhan）。

非裔的法拉汗因散布反猶和黑人分離主義觀點而惡名昭彰，他曾稱猶太人為「白蟻」。

極右派陰謀論者瓊斯因聲稱911恐攻幕後黑手是美國政府，並形容2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案是場騙局，而聲名大噪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，瓊斯和他創辦的網站「資訊戰」（Infowars）去年早已被臉書封鎖，但是他仍能使用公司旗下照片分享平台Instagram，然而今天已經被停用權限。

法新社引述臉書發布聲明說：「我們向來都禁止個人或組織宣揚或參與暴力及仇恨，不管意識型態為何。」臉書近來面臨節節升高的壓力，要限制極端主義內容。

臉書發言人說：「散播仇恨、攻擊或號召他人排除異己的個人或組織，在臉書沒有容身之處。」

臉書將移除任何與遭禁用戶有關的帳號、專頁、社群與活動，包含他們主要的社群網站和Instagram，並稱臉書嚴禁任何用戶提倡仇恨暴力。

Instagram臉書猶太

相關新聞

美國防部：中國首艘自製航母可能今年服役

2019-05-03 08:30

美新版中國軍力報告 重點一次看

2019-05-03 14:06

沙國聯軍空襲葉門空軍基地 據傳為無人機重要據點

2019-05-03 12:02

國家分裂照樣挺王室！泰王加冕 500萬人搶當義工…

2019-05-03 11:00

日本憲法紀念日 安倍：黨內對修憲的爭論已結束

2019-05-03 10:53

入侵阿富汗40年後：俄羅斯為何重返「帝國墳場」？

2019-05-03 08:45

馬杜洛有軍方力挺 反對派多次企圖推翻未果

2019-05-03 07:50

情報有誤？ 美推翻委國總統受挫

2019-05-03 01:15

國防大臣否認洩密 梅伊領導力再受質疑

2019-05-03 01:15

查華為洩密 英首相開除國防大臣

2019-05-03 01:15

引渡美國受審 維基解密創辦人亞桑傑不願意

2019-05-02 21:46

委內瑞拉政變未熄 美國可能動武

2019-05-02 18:24

強烈氣旋來襲 印度撤離80萬人

2019-05-02 15:50

新加坡小國大戰略 雙語躋身國際舞台

2019-05-02 15:47

菲律賓輸出英文師資 國際市場搶著要

2019-05-02 15:45

委國馬杜洛「大到不能倒」 若垮台普亭成最大輸家

2019-05-02 15:24

澳洲司法部官網 將台灣與中國大陸並列國家

2019-05-02 14:00

日媒：安倍願無條件與金正恩會談

2019-05-02 13:41

愛國新政府屢被爆 恐報復媒體

2019-05-02 13:17

南韓考慮向北韓派遣特使 突破非核化僵局

2019-05-02 13:12

影／軍事政變失敗 委國瓜伊多號召大示威癱瘓全國

2019-05-02 12:44

建構獨立網路系統 普丁簽准惹議

2019-05-02 12:43

狙擊「華為」紙牌屋：英國國防大臣「洩密」遭開除

2019-05-02 12:36

法國公然挑釁中國？軍艦葡月號經台海

2019-05-02 12:23

涉洩密遭梅伊革職 英國防大臣喊冤：以孩子性命擔保

2019-05-02 11:33

美國防部軍購合約發包給雷神 台灣採購金額占0.04%

2019-05-02 11:31

溫水煮青蛙：民選獨裁者如何侵蝕民主制度？

2019-05-02 11:24

前CIA內鬼認罪私通中國 恐面臨終身監禁

2019-05-02 11:06

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

一張票看22部超划算 59小時漫威馬拉松後他吐了

2019-05-02 15:12

英格蘭鄉間淡水蝦全驗出古柯鹼 科學家震驚

2019-05-02 20:38

死神星2029年掠過地球 NASA：罕見近距離

2019-05-02 18:38

美國防部：中國首艘自製航母可能今年服役

2019-05-03 08:30

近8成日本人 贊成女性天皇

2019-05-02 16:20

影／電動車電池搭機被沒收 身障男忍受「爬行地獄」

2019-05-02 17:59

情報有誤？ 美推翻委國總統受挫

2019-05-03 01:15

達文西逝世500周年 過世前肖像畫顯示大師長這樣

2019-05-02 23:49

「復仇者聯盟」再創佳績的法寶：二刷觀眾飆升85％

2019-05-02 16:48

十年前投資蘋果1,000美元 現在報酬率竟如此驚人！

2019-05-02 22:18

國家分裂照樣挺王室！泰王加冕 500萬人搶當義工…

2019-05-03 11:00

美股連跌兩天 聚焦美國就業數據及美中貿易談判

2019-05-03 06:48

特斯拉挺不住現金壓力 將發行股債籌資20億美元

2019-05-02 20:27

抱憾當初沒投資 股神透露波克夏開始敲進亞馬遜股票

2019-05-03 09:38

發動機測試疑爆炸 美參議員證實太空艙全毀

2019-05-02 19:34

影／美中上演《獵殺紅色十月》中國核潛艦這點讓美忌憚

2019-05-03 12:47

忘了切換帳號？澳洲議員臉書留言誇自己被酸爆

2019-05-02 23:18

陸富爸砸2億元賄賂 讓女兒念史丹福

2019-05-03 01:15

查華為洩密 英首相開除國防大臣

2019-05-03 01:15

不守公約！家傳名畫被納粹奪走 纏訟14年卻歸西班牙

2019-05-02 17:58

委國馬杜洛「大到不能倒」 若垮台普亭成最大輸家

2019-05-02 15:24

金融風暴以來最佳IPO誕生 竟是一家掛牛頭賣素肉的公司

2019-05-03 07:59

河馬減少 恐威脅非洲第一大湖

2019-05-02 18:27

國際油價重挫2-3% 主因美國庫存增加及俄羅斯超產

2019-05-02 23:05

委國馬杜洛3親信未倒戈反對派 美國情報有誤？

2019-05-02 23:01

新日皇德仁曾接受帝王學 由專家組讀書會

2019-05-02 21:42

Fed不鷹不鴿 未暗示降息

2019-05-03 03:16

日本史上最長連假 4成兼職媽媽不開心

2019-05-02 16:43

影／強烈氣旋襲印度 百萬人疏散、1億人受威脅

2019-05-03 12:16

國際投資轉向 經理人減股增債

2019-05-03 03:16

委內瑞拉政變未熄 美國可能動武

2019-05-02 18:24

魂斷拘留所 16歲瓜國少年美國夢碎

2019-05-02 15:23

FOMC貨幣政策中立 美債殖利率反彈

2019-05-03 11:19

行賄名校最巨額！ 陸富爸砸2億送女上史丹福

2019-05-02 14:27

美國務院推影片「勿陷中國一帶一路陷阱」

2019-05-02 15:59

強烈氣旋來襲 印度撤離80萬人

2019-05-02 15:50

祖克柏豪擲18.4億元 悄悄買加州美景地產

2019-05-03 12:07

特斯拉將籌資20億美元

2019-05-03 03:16

被革職的英國防大臣 任黨鞭時養蜘蛛嚇唬議員

2019-05-02 22:52

美元5月升值機率高

2019-05-03 03:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top