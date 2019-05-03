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沙國聯軍空襲葉門空軍基地 據傳為無人機重要據點

2019-05-03 12:02聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

知情人士透露，葉門胡塞反抗軍（Houthis）發動的無人機攻擊準確度和攻擊範圍皆已遠遠超過美國及其波斯灣盟邦承認範圍，這項科技為美軍和中東地區盟邦帶來新威脅。

胡塞反抗軍長期被嘲笑裝備落後，但沙烏地阿拉伯官員估算，目前為止，他們已擊落逾140架屬於胡塞反抗軍的無人機。胡塞反抗軍的技術演進之快，從原先的小型螺旋槳驅動的監視無人機，演變成體積更大且深具殺傷力的無人機。

叛軍使用的無人機被聯合國調查人員稱為UAV-X，可以每小時241公里速率飛行超過1448公里，範圍涵蓋沙國和阿拉伯聯合大公國首都阿布達比。

胡塞反抗軍已成為在戰爭中最擅於使用無人機的激進組織之一。美國及部分沙國官員質疑，胡塞反抗軍獲得伊朗大力支持及援助，但伊朗否認此項指控。胡塞正於葉門與地方勢力爭奪掌控權，並抵抗由美國支持的沙國領導空襲行動。

胡塞反抗軍上月警告將對沙國和阿拉伯聯合大公國首都發動空襲後，由沙國領軍的葉門聯軍加強反擊力道，1日在葉門首都沙那攻擊一處胡塞反抗軍的無人機基地。

沙國官方通訊社援引葉門聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）上校所述，「多國聯軍當天突擊毗鄰沙那機場的一座空軍基地，打擊目標包括無人機修繕地點、通訊系統及無人機專家和操作人員辦公場地」。

馬利基表示，胡塞反抗軍「在伊朗支持下把沙那機場（及附近區域）改造為軍營，用無人機發動恐怖攻擊，以致威脅地區和國際安全」。

胡塞反抗軍控制的沙巴通訊社說，位在沙那的空軍基地遭到13次空襲。一名沙那居民證實，沙那北部當天傳出劇烈爆炸聲響，而那片區域正是沙那機場及空軍基地所在地。

葉門爆發武裝衝突以來，上萬人身亡，全國80%人口、即2400萬人需要人道主義援助，其中大約1000萬人面臨嚴重食物短缺，陷入聯合國所稱「全球最嚴重」的人道危機。

阿拉伯聯合大公國首都阿布達比去年6月展示胡塞反抗軍所使用的無人機。美聯社
阿拉伯聯合大公國首都阿布達比去年6月展示胡塞反抗軍所使用的無人機。美聯社
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葉門空軍空襲

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