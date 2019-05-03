日本憲法紀念日 安倍：黨內對修憲的爭論已結束

2019-05-03 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本首相安倍晉三表示，他提倡修憲明記自衛隊的存在已經2年，自民黨會繼續推動修憲腳步，雖然黨內也有反對修憲者，但「（不修憲））空間已經消失」。安倍並表態，將聯合在野黨支持修憲勢力推動修憲。

今天是日本憲法紀念日，根據「朝日新聞」今日公布民調，72%民眾認為現在修憲的氣氛沒有提高、64%的民眾反對改變憲法第9條。而對於安倍提案在第9條明記自衛隊的存在，48%民眾反對、42%贊成，比起去年度實施的調查，反對者下滑5個百分點，贊成增加3個百分點，兩派差距縮小。

「產經新聞」今日刊出安倍的專訪。安倍強調將繼續推動修憲，他表示，前年眾議院選舉時，自民黨在選舉公約中提出修憲明記自衛隊地位接受民眾裁判，最後贏得了勝選；再加上去年9月黨主席選舉，自己也倡議修憲並順利連任，自民黨黨內對於修憲的爭論已經結束。

至於如何確保在今年夏天參議院的選舉中取得發動修憲的三分之二席次。安倍表示，超過三分之二席次是非常高的門檻，但在野黨之中也有贊成修憲的人，他會努力盡可能爭取更多的人支持修憲。安倍表示，修憲最終仍要靠人民做出決定，他將努立跨過國會三分之二的門檻，讓人民能透過公民投票做出決定。此番發言等於表明在當前自民、公民聯合政權以及支持改憲的日本維新會之外，安倍將爭取跨黨派勢力集結推動修憲。

安倍並表示，目前沒有修憲時間表，首先在憲法審查會充分的議論。