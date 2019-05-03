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情報有誤？ 美推翻委國總統受挫

2019-05-03 01:15聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

委內瑞拉一名反政府示威民眾一日在卡拉卡斯街頭被安全人員壓制後拘捕。 （法新社）
委內瑞拉一名反政府示威民眾一日在卡拉卡斯街頭被安全人員壓制後拘捕。 （法新社）
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委內瑞拉反對派領袖瓜伊多宣布發起「解放運動」，進一步逼迫現任總統馬杜洛下台，並宣稱已獲得三名馬杜洛親信倒戈支持。然而美國預期的政變並未發生，看似掌握的情報有誤。一名前官員分析，美方不太可能出現情報有錯的離譜疏失，更可能的是以「反情報」手段離間馬杜洛的勢力。

美國總統川普對於委內瑞拉問題一直不如幕僚熱中，而批評馬杜洛最力者是國安顧問波頓和國務卿龐培歐。但對於遲遲未能推翻馬杜洛，川普似乎已顯得不耐煩。白宮國家安全會議一日開會，討論如何加速委國政權和平轉移。

波頓卅日表示，馬杜洛的三名核心官員曾和反對派密會，包括委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）、最高法院首席大法官莫雷諾（Maikel Moreno）和總統侍衛長耶南德茲（Ivan Rafael Hernandez Dala）。

但這三人迄今尚未宣布支持反對派，看似美國情報工作有所差錯。不過一名川普政府前官員認為，美國情報工作不太可能出這種錯，他認為是偏好「檯面下運作」的波頓刻意玩反情報策略，透過公開點名委國官員，逼迫他們盡快下定決心投靠反對派，若三人不從，至少也能讓馬杜洛質疑他們的忠誠。

委內瑞拉反政府人士和安全部隊一日爆發嚴重衝突，委國記者（中）也在採訪暴動時受傷。...
委內瑞拉反政府人士和安全部隊一日爆發嚴重衝突，委國記者（中）也在採訪暴動時受傷。 （法新社）
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川普對於委國情勢的發言雖不如幕僚頻繁，不過近日說出重話。他上月卅日點名古巴干預，推文說：「倘若古巴軍方和民兵沒有即刻停止派遣軍隊和發動其他行動，造成人員死亡並侵害委內瑞拉憲法，美國將對古巴祭出完整且全面的禁運令，以及最高層級制裁。」

川普針對古巴的發言，據信可能來自參議員魯比歐的壓力。魯比歐是古巴移民後裔，欲切斷古巴和委國的軍事關係及古巴「委內瑞拉代理人」的角色。

龐培歐則是點名俄羅斯干預，他告訴ＣＮＮ，馬杜洛原計畫在上月卅日搭機逃離委國，在俄方勸說下未登機。龐培歐告訴俄國外長拉夫洛夫：「俄國和古巴的干預，將使委國情勢及美俄關係都不穩定。」

古巴委內瑞拉川普

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