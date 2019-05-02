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影／電動車電池搭機被沒收 身障男忍受「爬行地獄」

2019-05-02 17:59聯合報 記者周辰陽╱即時報導

加拿大一名身障男子兩年前偕妻子出遊慶祝結婚43周年，卻被機場安檢人員沒收代步用電動車的鋰電池，導致他在度假期間必須拖著身軀，在飯店房間地板爬行，讓他蒙受奇恥大辱。現在他已聘請律師，要向有關單位提出求償討回公道。

這名當事人名叫哈吉（Stearn Hodge），1984年因職災導致左手臂與右腿截肢，無法長時間使用義肢，平常只能靠折疊式電動車活動。

2017年2月26日他與妻子準備搭聯航飛到美國奧克拉荷馬州土耳沙（Tulsa, Okla.），卻在機場被安檢人員攔下，並以安全顧慮為由，要求他取下電動車內的電池與備用電池。

儘管鋰電池確實有起火風險，國際航空運輸協會（IATA）允許身障乘客將醫療器材用鋰電池放在隨身行李內。哈吉聲稱，他出發前有打電話給聯航確認，也事先列印相關規定，但安檢人員與被叫來瞭解狀況的聯航職員卻不聽他的解釋。

哈吉回憶道：「安檢人員認為沒收價值2000加元的鋰電池沒什麼大不了，反正還有輪椅可用，但一個獨臂男子根本無法操作輪椅。」哈吉的妻子也因抗癌治療而無法幫他推輪椅。

「他們拿走我的腳，」哈吉告訴《CBC》：「不只如此，還有我的尊嚴。」

結果，在為期3周的假期中，哈吉絕大多數時間只能縮在房間床鋪上。要上廁所或洗澡，就只能拖著身體在房間地上爬行。

哈吉表示，他與妻子一年固定出遊一到兩次，去過美國、歐洲與墨西哥，只有加拿大機場安檢對他的電動車鋰電池有意見，讓哈吉覺得每次通過加國機場安檢站時，都好像是在賭運氣一樣。

除聯航外，哈吉搭乘西捷（WestJet）航班也出過類似問題，兩家航空公司事後都道歉與提供補償，安檢主管單位CATSA也同樣致上歉意，但哈吉仍決定委任律師向有關單位提出申訴，為自己蒙受的痛苦與歧視爭取賠償。

加拿大男子哈吉2年前準備搭機到美國出遊慶祝結婚43周年，但機場安檢人員卻以可能起...
加拿大男子哈吉2年前準備搭機到美國出遊慶祝結婚43周年，但機場安檢人員卻以可能起火的安全顧慮為由，將他的代步用電動車鋰電池沒收，導致哈吉在假期中要上廁所，只能在地板上爬行，蒙受奇恥大辱。畫面翻攝：CBC
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