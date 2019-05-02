委內瑞拉政變未熄 美國可能動武

2019-05-02 18:24 台灣醒報 記者林俊諭╱台北報導



美國打算直接介入委國內政？國務卿龐培歐公開表示軍事行動是「可能選項」。委內瑞拉國內政局持續動盪，反對派領袖瓜伊多以及現任總統馬杜洛都公開宣稱己方勢力已經獲得勝利。龐培歐在接受電視台訪問時表示，美國對委內瑞拉採取軍事行動平息動亂是「可能選項」。

如果美國需要，不排除動武

根據《CNN》報導，美國國務卿龐培歐在5月1日受訪時重申美方對於委內瑞拉採取軍事行動一直都是可能選項，龐培歐說到，「總統已經很明白的表示，軍事行動是可能的。如果我們認為有需要，那美國就會執行任務。」

報導中提到，美國希望能夠讓委內瑞以非暴力的方式進行政權轉移程序，所以會願意採取必要的措施以終結動亂。在民主的過程下，馬杜洛必須離開總統之位並重新以大選方式產生新總統。

專家持保留態度，軍方已準備好

該則報導中稱，美國參謀長聯合會議主席鄧福德(Joseph Dunford)在訪談中表示，軍事行動已經準備完成。並強調「美國軍隊已經做好準備能為總統執行他需要我們額外為他做的事。」

《今日美國》也報導稱美軍很可能在委內瑞拉採取軍事行動，協助瓜伊多推翻馬杜洛政權。

不過《CNN》報導中也提到，許多軍事專家對此持保留態度，認為白宮這過於激進的發言只是在危言聳聽，因為一但美軍介入委國內政，瓜伊多將沒有立場說服委內瑞拉人民將政權的選擇掌握在自己手中。而美軍將沒有足夠的軍力在委國展開侵略。

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