委國馬杜洛「大到不能倒」 若垮台普亭成最大輸家

2019-05-02 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



英媒指出，俄國過去為了牽制美國，在委內瑞拉投注龐大心血，對俄國總統普亭來說，馬杜洛這位盟友「大到不能倒」。路透 分享 facebook

今年1月，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多自任代理總統，正面挑戰總統馬杜洛政權，不但得到多數西方國家力挺，要求馬杜洛下台的街頭運動也風起雲湧。然而3個多月過去，馬杜洛卻始終屹立不搖，絕大部分得歸功於俄羅斯的鼎力相助。英媒指出，俄國過去為了牽制美國，在委內瑞拉投注龐大心血，對俄國總統普亭來說，馬杜洛這位盟友「大到不能倒」。

《每日郵報》報導，美國支持瓜伊多，想趁機建立親西方的民主政權，將長期反美的委內瑞拉納入自己的勢力，但俄國在委內瑞拉苦心經營已久，絕不會坐視不管。也因此，不同於西方國家的口頭上支持，俄羅斯去年底就派出數架超音速轟炸機降落在委國，還派出傭兵團駐守、保護馬杜洛的安全，無非都是在警告西方國家勿輕舉妄動。

10年前起，俄羅斯就開始對委國「經濟讓利」，俄國國營石油公司（Rosneft）投資委國國營石油企業，金額將近90億美元。委國同時也用全球最龐大的石油蘊藏量作擔保，向俄羅斯取得170億美元的借貸。此外，委國還是俄國穀物的主要出口國，兩國銀行業也有密切往來。

軍事上，委內瑞拉是俄國國防武器的大買家，2005年至2013年，委國向俄方購入價值110億美元的坦克、飛彈防禦系統及戰機等軍備，這些款項至今尚未還清。

《每日郵報》指出，要是馬杜洛垮台，俄國上述這些投資都將化為烏有，可能一毛錢都無法回收，此外，軍購大單恐將落入美國手中，俄軍也無法再駐守在委軍空海港等基地。因此為了保護在委利益，俄國勢必與美國周旋到底。

對俄國而言，拉攏委國有其戰略與意識型態上的重要性，除了可讓美國感到芒刺在背，也可以耕耘俄方在拉美地區的影響力。芬蘭國際關係研究院（FIIA）學者威格（Mikael Wigell）表示：「委國可以是俄羅斯往後與美談判的籌碼，這某方面也可以展現出俄國爭取全球霸權的野心。」