愛國新政府屢被爆 恐報復媒體

2019-05-02 13:17 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



愛沙尼亞新政府成員狀況連連，日前在宣誓典禮時，聯合政府中的極右派領導人海爾姆父子被拍到做出帶有白人至上極端主義的手勢，隨後IT部長庫希克2日傳出涉及家庭暴力，庫希克不敵輿論與總理拉塔斯的切割壓力，只能宣布辭職；在這場看似新聞媒體勝利的背後，該國新聞界仍擔心極右派不會吞下這口氣，會對披露該黨負面新聞的媒體施壓。

##極右派負面新聞不斷

根據《歐洲新聞網》報導，愛沙尼亞新聯合政府的IT部長庫希克2日確定辭職，成為該國有史以來最短命的部長（僅30小時），庫希克屬於該國近年來竄出的大黑馬、極右派保守人民黨（EKRE）黨員，但日前被媒體曝出涉及家暴，不堪輿論壓力以及聯合政府的領導人、總理拉塔斯迅速做切割，只能無奈辭職。

EKRE黨在3月議會大選時押寶選對邊，才成功參與聯合政府，但該黨黨員卻屢屢出包。除了庫希克因家暴傳聞辭職外，該黨黨魁海爾姆與兒子馬丁都被拍到在宣誓就職典禮時，做出「白色權力」的手勢，該手勢被認為含有「白人至上」的含義，甚至被與日前紐西蘭槍擊案的槍手理念作出連結。

憂極右派施壓新聞自由

據《英國廣播公司》報導，談及EKRE黨的不佳風評，就必須從該黨在本次選舉的崛起歷程說起，議會大選後，雖然先由改革黨獲得組閣權，但該黨推出的女總理候選人卡拉斯當時未能獲得多數票支持，導致組閣權落到中間黨黨魁拉塔斯手中，而中間黨組成的聯合政府中，就包含極右派的保守人民黨（EKRE）。

這個極右派政黨藉由主打反移民、減少稅收而獲得激增的人氣，EKRE雖然很快竄起，但不利於他們的言論也逐漸攀升。其中，他們賴以增加人氣而高喊的民族主義和極右派的理念，都被認為是模仿近期歐洲吹起的右翼風潮，但本質卻隱含白人主義，而飽受部分人士批評。

而在這次庫希克辭職案後，雖然看似是媒體暴露的一大成功，但該國媒體仍然擔心著新聞自由，隨著EKRE高層入主聯合政府，可能會把手伸入新聞業施壓。

【更多精采內容，詳見 】