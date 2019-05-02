影／軍事政變失敗 委國瓜伊多號召大示威癱瘓全國

2019-05-02 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



委內瑞拉反對派支持群眾1日上街舉行大規模抗議，領袖瓜伊多（Juan Guaidó）在推特表示，「將以前所未有的力量持續到政府無法承受為止」。

瓜伊多30日破曉發布一段他與軍人及獲釋政治導師洛佩茲一起入鏡的影片，在軍事基地外呼籲起義。儘管有士兵攜帶武器與裝甲車加入反對派，多數士兵仍沒有變節，政府軍也出動鎮壓，反對派則投擲石塊與汽油彈回擊，演變成暴力衝突。

這次行動終告失敗，瓜伊多一度被傳行蹤不明，但隔天他現身首都卡拉卡斯的造勢大會，聲稱接下來的抗議是「不可取消的程序」，誓言繼續天天示威施壓，2日將開始一連串罷工，由薪水與退休金被超通膨粉碎的公務部門帶頭，最終將是全國大罷工。當地媒體與非政府組織指出，卡拉卡斯與全國23省都有示威。

瓜伊多1月自命「臨時總統」，獲得英美與多數拉美國家在內的50多國承認，馬杜洛有中俄與委國軍方高層力挺，迄今拒絕讓位。儘管瓜伊多聲稱他獲得武裝部隊支持，委國總統馬杜洛卻說軍方仍然效忠於他，還說美國陰謀對付他。

聯合國對委政府軍動用「過度武力」對付抗議者感到擔憂，持續呼籲雙方表現「最大容忍」，美國國務卿龐培歐稱必要時「可能採取軍事行動」，但傾向政權和平轉移。

俄國外長拉夫羅夫跟龐培歐通電時警告，稱美國若採取進一步「侵略」步驟，就會面臨嚴重後果。