建構獨立網路系統 普丁簽准惹議

2019-05-02 12:43 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



俄國可能快擁有自己的網路了！1日傳出消息，俄羅斯總統普丁已簽署法案，讓俄國能夠建構國家獨立的網路系統。該法案將於11月生效，此法案名義上的目的是要確保俄國在遭遇特殊情況時仍能使用網路，但許多人認為俄國將透過此法案限制人民的網路自由。

俄：為「安全」而建

據《CNN》報導，新法旨在透過建構克林姆林宮所謂「永續、安全、功能齊全」的本地網路系統，以避免俄羅斯網路受外在限制。若俄國當局判斷全球資訊網不適用時，該網路就能派上用場。

《CNN》引用《俄羅斯新聞社》所得出的結論，說明該法律要求建構一個由俄羅斯聯邦電信監督與管理的網路系統，他們的職責為確保俄羅斯在遭遇特殊狀況時仍能進行通訊。在這樣的情況底下，俄羅斯聯邦電信也有權力阻斷與外部的聯繫，創造一個僅止於俄國的獨立網路系統。

據《富比士》報導，在俄國，網際網路的使用上受到許多限制，許多網站遭到封鎖， VPN也被禁止使用。隨著俄國政府持續嘗試封鎖通訊軟體Telegram、試圖限制網路的匿名使用並增加審查制度，俄國的網路自由程度連續6年處於下滑的狀態。

中俄限制比較

一提到網路相關限制，中國與俄國經常被混為一談。中國的網路政策，是使用「防火長城」在中國境內封鎖他們認為政治不正確的網站；再用「中國巨砲」發動攻擊，癱瘓含有對中國政府負面言論的國外網站。另外，也建立百度、微博、微信等等的獨立網路系統取代其他通訊系統，控制人民思想與言論。

俄國人擔心未來的俄羅斯將步入中國後塵，對網路採取隔離與重重審查的制度。根據媒體報導，大多數人民對於普丁簽署的該項網路相關法案持反對意見，不過普丁對此不為所動。

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