涉洩密遭梅伊革職 英國防大臣喊冤：以孩子性命擔保

2019-05-02 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國首相梅伊1日開除國防大臣威廉森（Gavin Williamson），理由是國家安全委員會的會議內容外洩，這次會議與5G電信網路及華為在供應鏈中的角色有關。

梅伊辦公室聲明指出：「威廉森未經授權，洩漏國家安全委員會會議的內容，令人對他失去信心。」

威廉森遭開除後，梅伊已任命莫道納（Penny Mordaunt）接任國防大臣。據英國廣播公司（BBC）報導，威廉森仍然否認所遭指控。

英國每日電訊報4月24日報導，梅伊23日召集內閣高層舉行國家安全會議，決定允許華為參加英國5G網路的非核心基礎建設，像是天線等。此一結果尚未對外宣布，每日電訊報卻率先報導，並披露內閣多位大臣抱持反對立場。對於會議細節遭外洩一事，梅伊下令開展調查。

BBC政治新聞編輯蘿拉．庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，接近威廉森的消息人士透露，威廉森確實曾與每日電訊報的副政治編輯史威恩佛德（Steven Swinford）會面，但這絕不能證明威廉森洩漏內容給他。

威廉森已承認在每日電訊報發布獨家報導之前，曾與史威恩佛德通過電話，通話時間長達11分鐘。

但威廉森矢口否認洩密，聲稱自己有如被一個不公平的「袋鼠法庭」（kangaroo court）審判，然後被草率處決。他向英國天空新聞網（Sky News）表示，他以自己兩個女兒的性命作擔保，堅稱自己沒有洩密。

威廉森致函梅伊表示：「閣下覺得最近國家安全委員會消息外洩一事源起我的部門，我對此感到遺憾。我強烈認為事實並非如此。」

他在這封也貼在推特的信函中說：「我堅決否認自己和這次洩密事件有任何關聯，我深信進行徹底的正式調查後會證明我的清白。」