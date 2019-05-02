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美國防部軍購合約發包給雷神 台灣採購金額占0.04%

2019-05-02 11:31聯合報 記者季晶晶╱即時報導

全球知名軍火商雷神公司。 （路透）
全球知名軍火商雷神公司。 （路透）
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美國五角大廈宣布，大型國防合約商雷神公司（Raytheon）獲得4億1908萬美元（約台幣130億元）的修正合約，將為美國海軍空軍以及包含台灣在內美國對外軍售計畫中的24個國家，生產升級版的AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈。台灣在這份合約的採購金額僅占14萬7705美元（約台幣456萬4713元），約為總採購資金的0.04％。

美國國防部周二（4月30日）表示，這份合約是依之前獲得的固定總價加激勵獎金合約（N00019-18-C-10680）行使權利，涉及第19批AIM-9X Block II和II+型響尾蛇戰術、攔截以及特殊空中訓練用和測試用飛彈，也包括採購先進的光學目標探測器、電池裝置、推進轉向段，以及進行修復、彈藥庫維護和翻新工程所需的材料。

這是由美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）負責的一份綜合採購合約，代為採購的對象包括美國海軍和空軍，以及美國對外軍售計畫下的各國政府，除台灣外，還有澳洲、比利時、丹麥、芬蘭、印尼、以色列、日本、科威特、馬來西亞、摩洛哥、阿曼、荷蘭、挪威、波蘭、卡達、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、南韓、瑞士、土耳其和阿拉伯聯合大公國。

台灣在這份軍購合約裡占的採購金額為14萬7705美元（約台幣456萬4713元），約為總採購金額的0.04％，在上述國家裡，僅高於芬蘭的0.03%、印尼的0.02%、科威特的0.02%、以色列的0.01%，以及馬來西亞的0.01%。

馬來西亞海軍空軍
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