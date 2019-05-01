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泰王加冕大典前宣布四婚 迎娶衛隊司令官並立后

2019-05-01 22:12聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

泰國將於4日至6日舉行泰王瓦吉拉隆功的加冕與登基大典，王室公報1日宣布，瓦吉拉隆功已和國王護衛隊司令官蘇提妲（Suthida Tidjai）結婚，並立她為皇后。

40歲的蘇提妲曾是泰國航空空服員，2014年被指派為時任王儲瓦吉拉隆功的住家護衛司令官。媒體多次報導她和泰王交往，但王室從未證實。

這是66歲的瓦吉拉隆功第4次結婚，他與第3個妻子西拉米於2014年離婚。

泰王瓦吉拉隆功上月6日出席卻克里王朝日活動，蘇提妲以護衛之姿隨侍在側。（歐新社）
泰王瓦吉拉隆功上月6日出席卻克里王朝日活動，蘇提妲以護衛之姿隨侍在側。（歐新社）
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隨著瓦吉拉隆功2016年繼位國王，蘇提妲也成為國王衛隊司令官，獲頒將軍。（歐新社...
隨著瓦吉拉隆功2016年繼位國王，蘇提妲也成為國王衛隊司令官，獲頒將軍。（歐新社）
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結婚泰國泰王
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