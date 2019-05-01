泰王加冕大典前宣布四婚 迎娶衛隊司令官並立后

2019-05-01 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



泰國將於4日至6日舉行泰王瓦吉拉隆功的加冕與登基大典，王室公報1日宣布，瓦吉拉隆功已和國王護衛隊司令官蘇提妲（Suthida Tidjai）結婚，並立她為皇后。

40歲的蘇提妲曾是泰國航空空服員，2014年被指派為時任王儲瓦吉拉隆功的住家護衛司令官。媒體多次報導她和泰王交往，但王室從未證實。