親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
明仁退位迎令和
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換Kolas

無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭

外媒：國際化都會 市長是總統完美跳板

2019-05-01 20:13台灣醒報 記者邱慕天╱台北報導

市長挑戰總統，資歷可掛保證！過去以為國家領導人必須擁有中央資歷，或是從參議員或立委等民代出身，固有其道理，不過由於21世紀大都會的全球紐帶愈來愈重要，專家指出，挑戰總統大位的人，應該先擁有一張主要都會市長的國際政策成績單。

聯合國推算到本世紀中，全世界3分之2的人口會居住在城市。都會擁有巨大的經濟實力，佔世界GDP的7成以上。舉凡氣候變遷難民安置、貧富差距等世界主要挑戰，大都市都首當其衝。洛杉磯國際事務副市長妮娜‧賀琪珍投書《外交政策》斷言，「城市外交」已經是全球新趨勢。

市長資歷是跳板

杜魯門國家安全項目的研究員約爾‧戴依也在近期另一篇《外交政策》投書中指出，在競選美國2020總統的眾多民主黨人中，約翰‧希肯盧珀是丹佛市長、朱立安‧卡斯楚曾為聖安東尼奧市長、科瑞‧布克為紐瓦克市長、伯尼‧桑德斯有佛蒙特州的伯靈頓市長經驗；近來勢頭竄升的彼特‧布蒂吉格則是印第安納州南灣市長。

戴依引述社會學家薩斯基亞‧薩森的理論，指全球化不是一個沒有地方的無限現象，而是深深植根於城市之間的聯繫。城市是使世界變得更加緊密聯繫的地方：通過交通、通信、技術和金融服務，城市成為看到「全球化」的具體現場。在21世紀，城市治理的經驗發生質變，而市長的國際經驗將成為他們問鼎總統大位的絕佳履歷。

城際夥伴 全球在地化

戴依舉例，在2018上半年川普宣布美國將從巴黎氣候協議中撤出的數日裡，全美一眾市長「不顧川普反對」串連，以城際協約提出獨立的減碳環保承諾。「銅牆鐵壁網絡」匯集了120多個城市，進行反恐和打擊城市犯罪。「韌性一百城市」資助薪水給予各城設立「首席韌官」，協調災變、住房和治安等都市死角治理。「彩虹城市網絡」則旨在推動城際間的性少數友善環境…等。

有別於過往僅為公關剪綵而無無實質意義的「締結姊妹市」，「城際夥伴關係」目前在全球有數百個網絡，且直接讓市長們對國家面對的挑戰擁有「接地氣」的感受。賀琪珍表示，城際合作更直接、見效而靈活；當國家之間出現國族緊張和外交衝突時，市長依然可以與各種他國都市中的當地合作夥伴（如僑民社區，企業，非營利組織和藝術家）合作，幫助實施改善市民生活的計劃。

挑戰總統權限

舉例而言，希肯盧珀在丹佛市長期間推動了全美最先進的輕軌運輸建案，此舉被世界各地的市長視為大城市減少碳排放的黃金標準；卡斯楚率領貿易代表團拜訪以色列，得到「滴泉」水務公司承諾改善聖安東尼供水系統的合約。

但賀琪珍同時指出，很多時候市政會卡關在缺乏中央層級的權限。例如商業上，市長沒有憲法權限來談判條約或貿易協議；國安上，市長的職權也僅限於在境內進行預防和應對問題。外交上，市長把時間用在外訪，無論多麼明智和合理，仍會遭人批評為「怠忽市政」。南灣市長布蒂吉格選擇在城市西南郊的廢舊車廠發表總統參選宣言，在戴依看來，也是一個政治訊號：「只有美國好，鐵鏽帶（rust belt）工業城才會好。」

市長最懂人民？

戴依總結，在全球化治理的時代，城市可以作為主要行動單位，讓國家發展在行政層次上更有彈性。但解讀近來「全球市長參選總統」熱潮背後的政見動機，也不難發現他們都訴求自己比中央官僚更瞭解人民日常生活關切的利益（住房、興業、交通）。

放下意識形態、進行務實外交，「超級市長」的資歷讓他們有底氣向人民高呼：「我懂得人民，選我當總統！」

【更多精采內容，詳見

氣候變遷難民卡斯楚
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

維基解密亞桑傑違反交保 被英國判刑50周

2019-05-01 19:05

委國政局再動亂 淪大國博弈戰場

2019-05-01 18:50

影／委國鎮壓反對派「起義」 裝甲車被拍到直衝人群

2019-05-01 17:36

美宗教自由報告 中國作為遭鎖定

2019-05-01 16:43

「茲事體大」逾千國際專家勸馬克宏 別急修復聖母院

2019-05-01 14:10

不滿加國丟垃圾 杜特蒂「宣戰」送回

2019-05-01 14:10

瓜伊多策動軍隊起義 馬杜洛出兵鎮壓稱將嚴懲

2019-05-01 13:31

委內瑞拉內鬥 川普嗆古巴：插手就制裁

2019-05-01 13:21

北卡大學槍擊案2死4傷 傳凶嫌是學生已逮捕

2019-05-01 11:19

斯里蘭卡連環爆 4名中國科學家罹難

2019-05-01 11:04

巴西總統挺瓜伊多 25委國軍人尋求庇護

2019-05-01 10:15

川普訪英 預料沒有赴國會演說的殊榮

2019-05-01 10:09

瓜伊多推翻馬杜洛進入最後階段 委國紛爭一次看

2019-05-01 09:22

委內瑞拉政變中？瓜伊多策動軍隊起義，馬杜羅出兵鎮壓

2019-05-01 08:30

義媒刊登衛福部長投書 籲讓台灣參加ＷＨＡ

2019-05-01 08:25

委內瑞拉局勢危急 誰能獲軍方支持成關鍵

2019-05-01 08:19

夏洛特北卡羅萊納大學驚傳槍擊案 至少2死4傷

2019-05-01 07:41

委內瑞拉反對派領袖號召起義 軍車衝撞示威民眾

2019-05-01 04:12

IS首腦現身嗆對西方復仇 炸斯里蘭卡全面開戰

2019-05-01 01:23

若爆發衝突或危機 中國憂心美國封鎖

2019-04-30 23:54

委國反對派領袖：扳倒馬杜洛進入最後階段

2019-04-30 22:26

白線斑蚊法國分布擴大 巴黎和過半省分淪陷

2019-04-30 21:06

墨西哥湧入移民 教宗愛心捐款救助

2019-04-30 19:03

要選總統？ 先交代中國給你的好處

2019-04-30 19:03

阿富汗邀長老開會 欲跟塔利班談判

2019-04-30 18:03

神隱5年首度露面 伊斯蘭國首腦揚言報復攻擊

2019-04-30 17:38

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

日本最後的良心！令和元年第一天 新天皇不甩安倍...

2019-05-01 11:00

美聯社：郭台銘正前往美國白宮但原因不明

2019-05-01 11:53

德仁以逾59歲第2高齡即任日皇 日本進入令和

2019-05-01 10:02

日警視廳發現一男子遭十字弓穿身 伏屍日皇陵墓

2019-05-01 14:56

專家看新日皇德仁：將有自己的意見和風格

2019-05-01 10:03

德仁專情又幽默 水資源專家

2019-05-01 01:23

夏洛特北卡羅萊納大學驚傳槍擊案 至少2死4傷

2019-05-01 07:41

戰後世代首位日皇 德仁登基3挑戰

2019-05-01 01:22

令和首日驚傳意外！昭和天皇陵寢發現一男屍 疑自殺

2019-05-01 11:31

鴻海郭董赴美國白宮與川普會談 要談什麼令人好奇

2019-05-01 11:24

「邊開車邊自拍」駕駛人身亡 同車友人醒來還是先自拍

2019-04-30 22:04

若爆發衝突或危機 中國憂心美國封鎖

2019-04-30 23:54

明仁退位！日本零時改元 德仁登基「令和」揭序幕

2019-05-01 00:25

委國反對派領袖：扳倒馬杜洛進入最後階段

2019-04-30 22:26

曾離日本皇室那麼近 學者眼中的帝王也是人

2019-05-01 14:42

米津玄師學生相遭曝光 曾揚言會紅拒與同學合照

2019-04-30 22:41

影／正式繼承神器與國璽玉璽 日本新天皇德仁即位

2019-05-01 10:39

蘋果本季財測優於預期 iPhone需求回穩 盤後股價大漲

2019-05-01 08:20

股神巴菲特睽違3年又一代表作 年報酬率8%

2019-05-01 14:02

郭台銘訪美 威州州長：未安排會面

2019-05-01 06:32

IS首腦現身嗆對西方復仇 炸斯里蘭卡全面開戰

2019-05-01 01:23

影／日本新天皇德仁即位 誓履行國家國民象徵職責

2019-05-01 13:24

巴菲特突襲石油業併購 砸100億美元助Occidental搶親

2019-05-01 10:51

新日皇曾公開反對修憲 與安倍關係受矚目

2019-05-01 12:00

令和時代到來 新日皇德仁今將發表即位首談話

2019-05-01 07:09

女童玩超長滑水道太嗨 心臟驟停身亡

2019-05-01 15:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top