委國政局再動亂 淪大國博弈戰場

2019-05-01 18:50 台灣醒報 記者林俊諭╱台北報導



委內瑞拉淪為博弈戰場！美、俄插手，委國政權鹿死誰手還未知。現任總統馬杜洛與反對領袖瓜伊多的政權之爭最近推向最高峰，反對勢力於30日再度佔據街道並與馬杜洛的政府軍警發生大規模衝突，全國陷入混亂之中，1日馬杜洛已公開宣稱政變者已被擊敗，瓜伊多則聲明推翻總統已經進入最後階段。

衝突恐演變成政變

根據《「BBC」》報導，瓜伊多煽動支持者在30日上街佔領街道，與馬杜洛政府的支持者發生武裝衝突。雖然瓜伊多自稱武裝軍隊選擇站在歷史上正確的一方，但是當衝突發生時，多半的武裝部隊還是選擇站在馬杜洛這邊。

瓜伊多的支持群眾上街遊行在委國已是稀鬆平常之事，對於委內瑞拉的合法領導人之爭，雙方各自擁有支持群眾，街頭抗議時也常常使用非法性武器。隨著街道上持刀槍與汽油彈的衝突越來越嚴重，上街的行動恐將演變成武裝政變。

美俄博弈各獲撐腰

根據《「CNN」》報導，馬杜洛於日前指控美國政府引導叛亂份子在委國作祟，並聲稱瓜伊多獲得美國的支持，讓他自封為委內瑞拉的臨時領袖。馬杜洛更表明，不會向美國在委內瑞拉扶植的帝國主義爪牙低頭，他會不惜代價來維持合法政府。

對此，瓜伊多方面沒有明確否認，根據《「CNN」》的另外一則報導，瓜伊多公開對英國喊話，希望他們不要金援委內瑞拉政府，此舉也被馬杜洛認為是破壞國家主權。瓜伊多也說，馬杜洛後方有俄羅斯政府做靠山，馬杜洛也沒有否認。

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