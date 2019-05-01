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影／委國鎮壓反對派「起義」 裝甲車被拍到直衝人群

2019-05-01 17:36聯合報 記者周辰陽╱即時報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多30日連同一群士兵宣布「起義」，引發他的支持者與軍方在首都卡拉卡斯街頭爆發衝突，打死不退的委國總統馬杜洛則稱瓜伊多在軍方的「一小叢支持者」已被擊敗。

獲得多國承認為「臨時總統」的瓜伊多一直試圖爭取軍方支持，此前呼籲1日舉行全國大示威，卻在前一天破曉時分發布一段影片，聲稱得到「勇敢的士兵」支持，宣布「展開解放行動最終階段」，呼籲支持者繼續上街。

這段影片長約3分鐘，地點位於卡拉卡斯的拉卡爾洛塔（La Carlota）空軍基地外。瓜伊多身後可看到疑似是委國國民兵的全副武裝男子與裝甲車，還有他的政治導師、2014年就失去行動自由的洛佩茲（Leopoldo Lopez）。

儘管瓜伊多發出呼籲，美方也反覆表達支持，但30日整天衝突下來，包含最關鍵的裝甲部隊在內，絕大多數軍人仍效忠馬杜洛政權。數千名聚集到拉卡爾洛塔基地外的反對派示威者遭來自基地內與趕來馳援的士兵痛打，還被高壓水柱、催淚瓦斯、橡膠子彈與實彈鎮壓。

媒體現場即時轉播的影像還拍到一輛裝甲車直衝向他們投擲石塊的人群，將數名示威者撞倒，有記者在推特驚呼，根本是委內瑞拉的天安門時刻。

據當地醫療中心院長的說法，超過70人受傷就醫。BBC與CNN等頻道也都被中斷播送。

馬杜洛深夜在軍方將領的簇擁下發表電視講話，誓言打敗當前由美國帝國主義支持的企圖政變，還說30日的事件「不會發生沒人受到懲罰」這回事。

瓜伊多當晚透過社群媒體呼籲民眾持續抗議，但是他目前下落不明。洛佩茲則帶同家人前往智利使館，後又轉往西班牙使館，約25名委國軍人向巴西使館尋求庇護。

美國總統川普稍早在推特表示，正非常密切關注委內瑞拉局勢，呼籲委國軍方支持瓜伊多，並威脅古巴立刻停止支持馬杜洛。

美國國務卿龐培歐稱美方「全力支持」反對派領袖發動的行動，還指稱馬杜洛本來準備亡命古巴，但被俄羅斯勸阻。國家安全顧問波頓則聲稱委國政府最高層曾與反對派協商，國防部長、首席大法官與總統衛隊指揮官甚至同意馬杜洛應該下台，但最後都打了退堂鼓。

龐培歐與波頓的說法遭到俄羅斯、馬杜洛與被點名委國政府官員的否認。

一輛委內瑞拉國民兵部隊的裝甲車30日被拍到直衝向他們投擲石塊的反對派示威群眾，有...
一輛委內瑞拉國民兵部隊的裝甲車30日被拍到直衝向他們投擲石塊的反對派示威群眾，有記者在推特驚呼是委內瑞拉的天安門時刻。委內瑞拉反對派領袖瓜伊多30日連同一群士兵宣布「起義」，但委國總統馬杜洛則稱他在軍方的「一小叢支持者」已被擊敗。路透
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