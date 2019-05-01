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大雨特報！全台由北往南有雷陣雨及強降雨

美宗教自由報告 中國作為遭鎖定

2019-05-01 16:43台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

中國連續20年被列入迫害宗教特別關注國！美國國際宗教自由委員會（USCIRF）稍早公布第20次年度全球宗教自由報告，由於中國拘禁百萬名維吾爾族人以及持續迫害教會與其他信仰，今年與其他15個國家共同被列為迫害程度第一級的名單之中。

據《今日基督徒報》報導，在長達226頁的報告中，該委員會首先區分為一級國家，代表美國國務院應將其列為「特別關注國」，有可能遭受制裁。今年一級國家分別為緬甸、中非共和國、中國、厄利垂亞、伊朗、北韓、奈及利亞、巴基斯坦、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、蘇丹、敘利亞、塔吉克、土庫曼、烏茲別克與越南。

USCIRF建議被列為特別關注國的16個國家中，在去年11月已有10國被正式列入名單。第二級國家則是指出現迫害宗教行為但未達第一級嚴重程度，包括阿富汗、亞塞拜然、巴林、古巴、埃及、印度、印尼、伊拉克、哈薩克、寮國、馬來西亞與土耳其

該委員會委員鮑爾指出，「除了排行第一級，中國還要因為迫害程度而自屬一格，他們甚至是機會平等的迫害者。」

USCIRF也指出，估計約有80~200萬維吾爾穆斯林在新疆被拘禁。另外，儘管中國政府與梵蒂岡已在去年達成協議，但地下教會受壓迫在下半年還在增加並持續到2019年。中國在2018年也關閉或突襲數百間家庭教會，2019年情況依舊持續。

鮑爾表示，即使該委員會將中國列為第一級國家已20年，但情況正變得更糟。他也指出，USCIRF委員正與政府官員合作，推動與中國談判不應僅是關稅與就業的思維，還應包括每個人都能以最合適的方式進行崇拜等條件。

據《宗教新聞社》報導，該委員會也呼籲國務院將5個非國家行為體或受政府控制範圍以外的組織列為特別關注實體，其中包括伊拉克與敘利亞伊斯蘭國、阿富汗塔利班、索馬里的青年黨、葉門胡塞武裝組織與敘利亞的沙姆解放組織。

在這次報告中也提出多項宗教自由成功的例子，包括從土耳其監獄被釋放的美國牧師布倫森。

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