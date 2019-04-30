委國反對派領袖：扳倒馬杜洛進入最後階段

2019-04-30 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



委內瑞拉反對派領袖瓜伊多30日表示：「扳倒馬杜洛已進入最後階段。」並宣稱獲得部分軍方領袖的支持。政府則宣稱已解除一小部分叛國軍人的政變意圖，警方在首都卡拉卡斯以催淚瓦斯壓制反對派民眾。