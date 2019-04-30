親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日明仁天皇退位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

第一道梅雨鋒面報到 周三全台下雨北部降10度

委國反對派領袖：扳倒馬杜洛進入最後階段

2019-04-30 22:26聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多30日表示：「扳倒馬杜洛已進入最後階段。」並宣稱獲得部分軍方領袖的支持。政府則宣稱已解除一小部分叛國軍人的政變意圖，警方在首都卡拉卡斯以催淚瓦斯壓制反對派民眾。

委內瑞拉國會議長瓜伊多今年1月宣布自任臨時總統，要求現任總統馬杜洛下台。美國帶頭承認瓜伊多，國務卿龐培歐30日推文表示：「今天臨時總統瓜伊多宣布『解放運動』開始，美國政府全力支持委國民眾追求自由民主，民主不能被打敗。」

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多30日宣布獲得部分軍方人士支持。（歐新社）
委內瑞拉反對派領袖瓜伊多30日宣布獲得部分軍方人士支持。（歐新社）
分享
委內瑞拉安全部隊30日在首都卡拉卡斯對示威民眾投擲催淚瓦斯。（法新社）
委內瑞拉安全部隊30日在首都卡拉卡斯對示威民眾投擲催淚瓦斯。（法新社）
分享

瓜伊多委內瑞拉國軍
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

白線斑蚊法國分布擴大 巴黎和過半省分淪陷

2019-04-30 21:06

要選總統？ 先交代中國給你的好處

2019-04-30 19:03

墨西哥湧入移民 教宗愛心捐款救助

2019-04-30 19:03

阿富汗邀長老開會 欲跟塔利班談判

2019-04-30 18:03

神隱5年首度露面 伊斯蘭國首腦揚言報復攻擊

2019-04-30 17:38

千位國際專家聯名致函馬克宏 別急著修復聖母院

2019-04-30 16:29

反制網路攻擊 日媒：日政府將首度持有病毒軟體

2019-04-30 14:45

神隱5年！IS首腦現身籲長期抗戰 失去據點攻擊斯里蘭卡報復

2019-04-30 14:34

影／伊斯蘭國首腦5年來首現身 承認最後據點淪陷

2019-04-30 12:22

魔王現身！ISIS領袖「巴格達迪」證明沒死，5年來首次亮相

2019-04-30 12:20

日本特使赴北京 已面邀習近平以國賓身分訪日

2019-04-30 08:47

印尼拍板遷都 花10年搬離爪哇島

2019-04-30 01:07

西班牙執政黨成國會最大黨 總理連任機會濃

2019-04-30 01:07

氣旋又襲莫三比克 增至38人死亡

2019-04-29 22:47

巴黎聖母院大火殷鑑 比利時教堂消安也有隱憂

2019-04-29 22:36

黃背心運動疑刺激警員自殺率上揚 法政府將防治

2019-04-29 22:34

印尼洪水肆虐數十死 數千民眾無家可歸

2019-04-29 21:38

西國選情凸顯歐洲政治碎片化 歐洲應變能力堪虞

2019-04-29 21:22

西班牙極右派崛起 歐洲議會選舉添變數

2019-04-29 21:02

去年全球毀林面積 約等於一個英國

2019-04-29 19:35

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

德仁即位大典 雅子竟不能出席 紐時：傷國際形象

2019-04-30 09:55

這位美國女星 曾是新日皇德仁的夢中情人

2019-04-30 17:29

日皇即位關鍵三神器 形樣至今成謎

2019-04-30 06:55

退位日皇軼事／英文老師叫他吉米 他說「我是皇太子」

2019-04-30 12:35

日皇明仁退位！他在位時爆出這項危機 未來恐動搖國本

2019-04-30 11:00

日皇明仁今退位 上午向皇室祖先傳達將行退位儀式

2019-04-30 08:10

明仁天皇退位儀式開始！「松之間」站位圖一覽

2019-04-30 16:04

日皇明仁退位後 將遷居「吹上仙洞御所」頤養天年

2019-04-30 15:36

印尼拍板遷都 花10年搬離爪哇島

2019-04-30 01:07

皇室繼承剩3人 日本再熱議 「容許女天皇」

2019-04-30 12:56

聲稱「肛門蠕蟲」致同性行為 女學者推栓劑治療

2019-04-30 16:08

日皇明仁最後談話：這30年我很幸福

2019-04-30 16:28

日皇明仁今退位 202年來頭一遭

2019-04-30 01:07

影／明仁展開退位儀式 赴宮中三殿報告歷代祖先

2019-04-30 10:33

新皇登基10連休 近半日本勞工不開心

2019-04-30 01:07

她用「天然染髮劑」 3小時臉部浮腫如豬頭險失明

2019-04-30 17:51

影／日皇明仁今退位 上午完成在位的最後一場宮中祭祀

2019-04-30 12:23

晶片價格低迷 三星Q1營利重挫60%

2019-04-30 09:22

日皇第二順位繼承人遭菜刀威脅 曝日本皇室繼承危機

2019-04-30 12:28

相隔202年！ 日皇明仁今穿「黃櫨染御袍」退位

2019-04-30 14:36

影／告別平成、迎接令和 明仁天皇最後一鞠躬

2019-04-30 18:20

路透街訪 日本民眾寄望德仁能像父親一樣好

2019-04-30 11:46

日本高齡化 帶來另類商機

2019-04-30 00:46

【華洋大不同】老美產婦不用坐月子？

2019-04-30 13:59

明仁美智子交棒 德仁雅子接下日皇皇后職責

2019-04-30 15:33

馮寄台投書日媒：日皇退位讓我些許感傷

2019-04-30 09:32

七歲小女孩哀求想去郊遊 結果慘遭繼母凌虐致死

2019-04-30 15:23

日本特使赴北京 已面邀習近平以國賓身分訪日

2019-04-30 08:47

美消費者支出增幅 九年最大

2019-04-30 00:45

「邊開車邊自拍」駕駛人身亡 同車友人醒來還是先自拍

2019-04-30 22:04

WHO警告成真 美麻疹疫情25年最慘

2019-04-30 19:15

影／伊斯蘭國首腦5年來首現身 承認最後據點淪陷

2019-04-30 12:22

日皇讓位非新聞！ 因讓位曾比繼承的多

2019-04-30 17:08

千位國際專家聯名致函馬克宏 別急著修復聖母院

2019-04-30 16:29

Google廣告收入成長走緩 盤後股價崩跌7%

2019-04-30 06:37

高人氣影集《漢娜的遺言》播出後 美青少年自殺率躍增

2019-04-30 10:47

要選總統？ 先交代中國給你的好處

2019-04-30 19:03

影／受過俄羅斯軍事訓練的白黥 在挪威露臉

2019-04-30 09:23

財報強勁及貿易協議樂觀 標普、那斯達克指數創新高

2019-04-30 07:03

最新研究：加州一系列地震 與重度融雪有關

2019-04-30 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top