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這位擁有貴族血統的女星 曾是新日皇德仁的夢中情人

要選總統？ 先交代中國給你的好處

2019-04-30 19:03台灣醒報 記者劉屏╱台北報導

美國前副總統拜登角逐總統大選民主黨黨內提名　（中央社）
美國前副總統拜登角逐總統大選民主黨黨內提名　（中央社）
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「要參選總統？先把中國給你的好處交代清楚！」這句話不是針對鴻海董事長郭台銘說的，而是美國政論家針對美國前副總統拜登說的。

喬‧拜登（Joe Biden）是歐巴馬擔任總統時的副總統，上星期宣布角逐明年總統大選的黨內初選，被視為民主黨呼聲最高的人之一。但是他的負面消息立即傳開，其一是他多次對女性動手動腳，包括正面雙手環腰摟抱希拉蕊‧柯林頓十餘秒，希拉蕊推都推不開；另一是他與中國大陸間的生意往來。

收受來自中國的獻金

福斯電視新聞節目主持人史提夫‧希爾頓（Steve Hilton）在《福斯新聞》寫道，拜登其實應該叫做「喬‧中國」。

希爾頓表示，30年來，拜登募到的政治獻金高達美金2900萬元（約合新台幣8.7億元），不少好處來自中國大陸，現在拜登要競選，應該說個清楚，畢竟不管是誰擔任美國下一任總統，最重大的戰略挑戰就是如何對應中國。

民主黨人全力追查川普總統的「通俄門」，是否也應以同樣標準檢視拜登與中國大陸間的關係？文章寫道，2013年12月，中、日之間因為釣魚台爭議而關係緊張，這時拜登搭乘副總統專機訪問亞洲，同行的有他的兒子杭特（Hunter）。在北京停留期間，拜登與中國大陸國家主席習近平會談，會談結束後，拜登談話的調門十分柔軟、友好，令日本很失望。

公司中英網頁的差異

十天後，杭特的公司Rosemont Seneca與「中國銀行」（Bank of China）簽下美金10億元的協議，獲得中國大陸當局支持設立「渤海股權投資基金管理公司」（Bohai Harvest）。在這之前，2011年，杭特在中國大陸的美商公司「桑頓集團」（Thornton Group）工作，這家公司的業務是搓合美國企業與中國大陸的國有企業合作。

桑頓集團網站明白寫道，其企業夥伴是「杭特領導的Rosemont Seneca，他是現任副總統拜登的次子」。希爾頓的文章指出，桑頓集團藉由杭特的關係在大陸做生意，桑頓集團的中文網頁有些杭特與陸方官員會面的照片，奇怪的是，這些照片在桑頓集團的英文網頁看不到。進一步查證發現，這些會面是習近平訪美、會見拜登之前數小時舉行的。

後來杭特再度與陸方金融業要角會面，是什麼時候呢？是「美中戰略對話」兩星期後。十分巧合，這項戰略對話在華盛頓舉行，美方致開幕辭的是拜登。之後，2014年，杭特的公司所屬的Rosemont Realty開始與中國「盛洋投資」（Gemini Investments）洽談高達美金數十億元的協議。盛洋公司與「中國遠洋運輸公司」（China Ocean Shipping Company）有關聯，中國遠洋運輸則被指為是解放軍的一環。

公司資金來源不明

進入杭特公司帳目的不止上述所及，還有來自烏克蘭的美金310萬元、來自某神秘公司的美金120萬元、來自中國大陸若干公司的美金1百萬元等。希爾頓寫道，根據拜登在國會的紀錄，在勞動人民與提供政治獻金的富商之間，他選擇了富商；根據拜登在白宮的行止，在勞動人民與中國之間，他選擇了中國。

拜登愛他的孩子，願意為孩子做任何事，這是天下父母心；但身為副總統，怎麼可以為了讓孩子賺錢就給美國的敵人予優惠呢？希爾頓表示，拜登家人的公司從中國拿了這麼多好處，一旦拜登出任美國總統，他要怎麼應對中國？這樣的人，應該稱為「喬‧中國」，根本不該再讓他進入白宮。

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