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墨西哥湧入移民 教宗愛心捐款救助

2019-04-30 19:03台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

來自宏都拉斯的難民車隊。（Photo by boitchyon Flicker ...
來自宏都拉斯的難民車隊。（Photo by boitchyon Flicker under Creative Commons license）
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教宗方濟各奉獻50萬美元（約台幣1,158萬元）援助在墨西哥移民。教宗指出，將透過這筆獻金支援墨國境內27項協助移民的計畫，希望提供食物、住所與基本需求給需要的外國難民。

據《基督教第一電台》報導，數個月以來，已有數萬名來自宏都拉斯、薩爾瓦多與瓜地馬拉的移民陸續抵達墨西哥，但多數卻在美墨邊界被擋下。這次的教廷教宗獻金（Peter’s Pence）主要是協助在去年經由6次移民大篷車隊抵達墨西哥，共超過7.5萬名移民。

據《天主教費城總教區》報導，雖然抵達美國邊境的移民人數已達到過去十多年來未見的程度，但幫助移民的墨西哥天主教會表示，獲得各政府部門極少的合作。當地1處移民收容所卡維羅神父感嘆，「沒有人想要負責。」

塔帕丘拉主教卡德倫也指出，即使公眾輿論會受到在社群媒體傳播的假謠言影響而不利於移民，但教會仍會繼續支持移民。他表示，「我們討論的是人道主義危機，我們相信依照我們信仰，我們必須提供幫助，因為他們是我們的兄弟。」

墨西哥內政部部長科德羅表示，2019年前3個月已有30萬移民以非正常方式進入當地，墨西哥在2018年底開始提供人道簽證，允許移民自由過境以避免綁架、勒索與性侵等行為發生，但由於需求過大已停止該做法。

據《天主教通訊社》報導，在教宗方濟各的領導下，教宗獻金也曾資助伊朗的洪水救濟工作、盧安達聽力受損兒童教育、海地颶風救濟以及其他計畫等。

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