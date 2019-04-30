影／告別平成、迎接令和 明仁天皇最後一鞠躬

2019-04-30 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



4月30日日本迎來平成時代的最後一日，明仁天皇執行任內最後一項公務：正式退位。

上午10時明仁先至宮中三殿，向天地神明與祖先報告即將退位。下午5時由宮內廳幹部引導進入東京皇居正殿「松之間」，舉行「退位禮正殿之儀」。

儀式開始時，可見侍從手捧歷代天皇相傳「三神器」之一的天叢雲劍與八尺瓊勾玉，緊隨明仁天皇進入松之間，接著是捧著國璽與御璽的侍從，再來是皇太子德仁親王夫婦與二皇子秋篠宮文仁親王夫婦入場。

參加的政府官員包括首相安倍晉三、國會參眾兩院議長、日本最高法院院長與地方政府代表。在安倍首相代表國民發表感謝辭後，明仁天皇也最後一次以天皇身分發表公開演講。

安倍表示：「日本一方面享受著和平繁榮，卻又多次遭遇大型天災，面臨著許多困難。但天皇陛下與皇后陛下一同貼近國民，親切鼓勵受災戶，賦予國民面對未來的勇氣與希望。在天皇退位的這一天，一想到天皇陛下內心無論何時都分享著國民苦樂，也再次感受到深深的敬愛與感謝。」

明仁天皇致詞時說，他身為天皇的職責結束了。「30年來，獲得日本國民深切的信賴和敬愛，對此感到很幸福，身為天皇能被大家接受，也受到國民支持，我由衷感謝。」明仁說：「我與美智子皇后的共同心願，就是明天展開的新時代充滿和平，也祈求日本和全球人民都能和平幸福。」

日本5月1日改元「令和」，同日舉行「劍璽等承繼之儀」與「即位後朝見之儀」，由皇太子德仁親王即位為第126代天皇。相當同於西方君主國家加冕典禮的「即位禮正殿之儀」於10月22日舉行，新天皇即位後第一個最大的祭典「大嘗宮之儀」則等到11月中。