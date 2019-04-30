阿富汗邀長老開會 欲跟塔利班談判

2019-04-30 18:03 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



阿富汗欲透過召開長老會議，商討塔利班問題，但遭許多勢力反對，也讓外界對該國內戰何時結束感到擔憂。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook 阿富汗總統加尼29日於首都喀布爾召開部族長老會議（支爾格大會），來自阿富汗各省的3200多名代表出席，其中有政界人士、民族領袖，也有部落長老與宗教人士，但加尼的行為遭到前政府官員與塔利班的反對，也讓外界對於阿國能否停止與塔利班無止盡的紛爭感到擔憂。

根據《半島電視台》報導，此次部族長老會議會期為4天，旨在商討與塔利班展開和平談判的相關事宜，希望讓不同部落達成共識。部族長老會議是阿富汗傳統的議事方式，沒有固定的會期，在國家遇到重大問題時才舉行。上次的部族長老會議是在2013年，是為了討論駐阿美軍的兵力問題而召開。

不過，今年的會議遭到多位阿富汗政界高層的抵制。阿富汗首席執行官阿卜杜拉、阿富汗前總統卡爾扎伊均未出席此次會議，卡爾扎伊還認為，加尼在目前這個時間點上召開部族長老會議「有可能推遲並阻礙和平進程」。

「不要參加敵人以部族長老會議名義編織的陰謀，要想辦法將不穩定的政府邊緣化。」塔利班發言人穆賈希德說。據半島電視台報導，塔利班還在自己的網站上放話，與美國的談判已有進展，而加尼召開的部族長老會議不僅是對「結束外國佔領的阻礙」，而且會「破壞真正的和平進程」。

根據《外交家》報導，自今年1月以來，塔利班與美國在卡達展開了多輪和談。雖然塔利班早在3月就與美國在外國軍隊撤離阿富汗、阿富汗不成為恐怖襲擊的跳板兩項議題上取得進展，但未就停火以及與阿富汗政府對話達成一致，也讓外界擔心阿富汗何時才能停止混亂的內戰狀態。

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