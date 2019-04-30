千位國際專家聯名致函馬克宏 別急著修復聖母院

2019-04-30 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



巴黎聖母院大火迄今2星期，超過1千位各國專家聯名致函給法國總統馬克宏，勸他放棄在5年內完成重建的計畫。

來自英國、美國、德國、日本與其他國家的1,170位專家的聯名信刊登在法國費加洛報，他們對於馬克宏在大火後隔天宣布要趕在2024年巴黎夏季奧運前完成重建，非常不以為然。專家表示他們知道馬克宏有政治上的壓力，但聖母院的修復茲事體大，不應該受制於時限壓力。