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千位國際專家聯名致函馬克宏 別急著修復聖母院

2019-04-30 16:29聯合報 記者張佑生╱即時報導

巴黎聖母院大火迄今2星期，超過1千位各國專家聯名致函給法國總統馬克宏，勸他放棄在5年內完成重建的計畫。

來自英國、美國、德國、日本與其他國家的1,170位專家的聯名信刊登在法國費加洛報，他們對於馬克宏在大火後隔天宣布要趕在2024年巴黎夏季奧運前完成重建，非常不以為然。專家表示他們知道馬克宏有政治上的壓力，但聖母院的修復茲事體大，不應該受制於時限壓力。

當地時間4月27日，巴黎聖母院應急保護工作加緊進行。維護人員為在大火中嚴重損毀的...
當地時間4月27日，巴黎聖母院應急保護工作加緊進行。維護人員為在大火中嚴重損毀的聖母院頂部加裝防雨設施，並為聖母院外部一些比較脆弱的結構加裝防護網等設施。 中新社
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馬克宏巴黎聖母院大火
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