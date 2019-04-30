千位國際專家聯名致函馬克宏 別急著修復聖母院

相關新聞
反制網路攻擊 日媒：日政府將首度持有病毒軟體2019-04-30 14:45
神隱5年！IS首腦現身籲長期抗戰 失去據點攻擊斯里蘭卡報復2019-04-30 14:34
影／伊斯蘭國首腦5年來首現身 承認最後據點淪陷2019-04-30 12:22
魔王現身！ISIS領袖「巴格達迪」證明沒死，5年來首次亮相2019-04-30 12:20
日本特使赴北京 已面邀習近平以國賓身分訪日2019-04-30 08:47
印尼拍板遷都 花10年搬離爪哇島2019-04-30 01:07
西班牙執政黨成國會最大黨 總理連任機會濃2019-04-30 01:07
氣旋又襲莫三比克 增至38人死亡2019-04-29 22:47
巴黎聖母院大火殷鑑 比利時教堂消安也有隱憂2019-04-29 22:36
黃背心運動疑刺激警員自殺率上揚 法政府將防治2019-04-29 22:34
印尼洪水肆虐數十死 數千民眾無家可歸2019-04-29 21:38
西國選情凸顯歐洲政治碎片化 歐洲應變能力堪虞2019-04-29 21:22
西班牙極右派崛起 歐洲議會選舉添變數2019-04-29 21:02
去年全球毀林面積 約等於一個英國2019-04-29 19:35
德國拒買F-35 洛馬：倒退作法，恐危及北約合作2019-04-29 18:51
福島水產仲裁延燒 日本擬在G20峰會推WTO改革案2019-04-29 17:59
雅加達掰掰！印尼決定換首都 遷都至少花10年2019-04-29 17:43
颶風連襲莫三比克 極端氣候釀雨災2019-04-29 17:35
爆炸後教堂仍關閉 斯里蘭卡待復原2019-04-29 17:34
龐大漁船出沒南海 外媒稱中國海上民兵2019-04-29 17:24
斯里蘭卡警告恐有新攻擊 犯案者料穿軍服偽裝2019-04-29 16:46
疑與哈紹吉命案有關 在押阿聯間諜自殺2019-04-29 16:37
西班牙大選出爐 極右派首進國會2019-04-29 16:11
斯里蘭卡爆炸案後 印度突襲3嫌住所2019-04-29 15:31
梅伊有限度開放華為參與5G 英外相：務必三思2019-04-29 15:17
美未付北韓勒索200萬美元 對六方核談不感興趣2019-04-29 14:31
法國黃背心連上街頭24周 歐洲議會外爆衝突2019-04-29 14:11
斯里蘭卡通緝令搞烏龍 竟把百大傑出女性當恐攻嫌犯2019-04-29 14:00
影／西班牙破碎的國會… 左翼尋結盟 極右首度進入國會2019-04-29 13:34
影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念2019-04-16 12:51
吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價2019-03-04 20:27
發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講2017-07-22 13:36
發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切2017-07-22 13:36
80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」2017-07-22 13:36
熱門文章
日本爽放10天連假 人民卻哀嚎：荒謬、沮喪2019-04-29 18:46
德仁即位大典 雅子竟不能出席 紐時：傷國際形象2019-04-30 09:55
雅加達掰掰！印尼決定換首都 遷都至少花10年2019-04-29 17:43
荒淫無度！住持摟信徒進禪房 「雙修傳教」畫面全紀錄2019-04-29 17:22
觀光局拓展中東市場 阿聯酋航空焦點旅遊列台灣2019-04-29 21:39
「歐巴馬大道」掛牌 未來設總統區2019-04-30 13:42
地球生態岌岌可危 130國外交官聚巴黎商討對策2019-04-29 20:05
不甩總統要求 斯里蘭卡警察首長拒為恐攻下台2019-04-29 19:15
菲財政部長下令 5月中前把加國垃圾送回去2019-04-30 16:41
阻眾院傳票 川普狀告德意志銀行2019-04-30 15:13
慈濟辦器官移植論壇 菲醫師：捐贈意願是大問題2019-04-30 00:07
歐洲議會選舉在即 傳加泰隆尼亞獨派人士禁參選2019-04-29 22:36
留言