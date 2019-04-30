反制網路攻擊 日媒：日政府將首度持有病毒軟體

2019-04-30 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



共同社獨家報導，日本政府基本決定將在防衛省編制和持有電腦病毒，作為日本國家安全遭網路攻擊時的反擊措施，這將是日本首次把干擾對方通訊網絡的病毒作為防衛裝備持有，預計在2019年度完成編制。

報導引述日本政府消息人士說法，防衛省以政府機構與自衛隊陸海空網絡系統遭到網絡攻擊，導致部隊調配出現阻礙為想定。據指出，政府將通過病毒軟體發動反擊，阻礙對方軍方使用系統，使其難以進行陸海空的攻擊。去年底修訂的防衛計劃大綱中寫入「將擁有干擾對方網絡空間利用的能力」，此案等於推進具體措施，未來病毒將由直屬於防衛省的網絡防衛隊所持有。

基於保密立場，政府未透露具體方法。但據相關人士透露，病毒將委託多家掌握最新技術的民間企業共同編制。研究方案包括為實現入侵攻擊方的系統，編制可在網絡上創建後門程序的後門軟體。

共同社分析，日本政府意在持有反擊能力，提高威懾力，讓可能出現的攻擊止於策劃階段。然而，視其使用方式，也可能引起輿論質疑此舉脫離日本專守防衛政策。

日本政府主張若網路攻擊滿足2016年實施新安全保障相關法中「武力行使三要件」，即可發動自衛權，透過網路病毒加以反擊。防衛省相關人士強調原則上只在突發狀況時使用，政府未設想先發制人攻擊，透過網絡攻擊防範於未然，未脫離專守防衛範圍。