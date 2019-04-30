影／伊斯蘭國首腦5年來首現身 承認最後據點淪陷

2019-04-30 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）29日釋出一段18分鐘的影像，聲稱主角是5年來始終行蹤成謎的首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。

這一段影像透過IS旗下的「準則」（al-Furqan）媒體網發布，一段是錄影，一段是聲音檔。在錄影中，有著近似「巴格達迪」外貌的蓄鬍男子身穿便裝，靠著靠墊，盤腿坐在地毯上，向三名蒙面助理發表演講，身旁還放著一把AK系列步槍。

從畫面研判，巴格達迪健康狀況良好，比起2014年在伊拉克摩蘇爾初次亮相要略微發福，人也蒼老了一些，整段影像他幾乎沒有太大的動作。

在影像中，巴格達迪談到IS在3月底失去最後據點巴固茲（Baghuz），稱「巴固茲之戰已經結束」，提到IS本月中在利比亞南部沙漠城鎮福卡哈（Fuqaha）發動攻擊，聲稱接下來要打一場「耗盡敵人」的戰爭。

巴格達迪宣稱他擁有非洲國家布吉納法索與馬里等地的激進份子宣誓效忠，聊到以色列總理內唐亞胡勝選、蘇丹和阿爾及利亞的民眾示威抗議推翻長期統治的國家領導人。

在影像之後的聲音檔中，巴格達迪談到21日的斯里蘭卡復活節連環爆炸事件，聲稱此舉係報復巴固茲被攻破。

儘管IS聲稱拍攝時間就在本月，但影像與聲音檔都沒有經過獨立驗證。BBC指出，影像與聲音檔似是分開錄製。

巴格達迪2014年宣布成立橫跨伊拉克與敘利亞的「哈里發國」後就行蹤不明。儘管美軍空襲陸續擊斃他的絕大多數副手，但始終無法確定巴格達迪的生死。IS在這段期間偶爾發布他的演講，前一次是2018年8月釋出承認IS正在戰敗的錄音檔。

美國領導的國際聯軍正在判斷可靠性，中央情報局仍不予置評。