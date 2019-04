馮寄台投書日媒:日皇退位讓我些許感傷

2019-04-30 聯合報



日本天皇明仁將於今天正式退位,前駐日代表馮寄台今在產經新聞投書,回憶他與日皇明仁的互動,前後歷時了60年,從他幼時回憶到外交官生涯的頂峰,日皇退位讓他也有些許感傷。

文中提到,他第一次見到明仁是小學四、五年級的時候。1956年隨著外交官父親被派駐日本,他進入東京西麻布的小學就讀,曾隔著圍牆的網子看到在麻布網球俱樂部打球的皇太子明仁夫婦。

在故友馬英九當選總統後,他出任駐日代表。2011年東日本大地震台灣人募捐了2億美元,是其他國家總額兩倍,讓日本人深受感動。隔年日皇明仁夫婦出席追悼式,各國駐日大使逐一獻花,唯獨沒有台灣。此事引起許多國會議員對政府的批判,時任首相野田佳彥致歉表示,謝謝台灣人溫暖的支持,若傷了這份心意他感到很抱歉。這是1972年台日斷交以來,日本首相首度向台灣道歉。

數日後,交流協會轉來一份邀請,邀請他參加4月19日在赤坂御苑舉行的園遊會。這也是中日斷交後首次,只是日方要求不對外公開。

馮寄台回憶,當天日皇明仁走到他面前時,一直緊盯著他胸口的名牌,他脫口而出「陛下,我是台灣的駐日代表。」明仁笑了,並往前向他靠近了些,感謝台灣的援助,還詢問他在日本的生活是否習慣。兩人對話結束時,一直安靜在旁的皇后美智子突然以流暢的英文問候他的妻子「How long have you been in Japan?(你來日本多久)」完全不會日語的妻子竟緊張的日英夾雜「Hai! three years」(是,三年了)

馮寄台說,那天是他結婚36周年,也是一生無法忘懷的園遊會。

隔日一早,他接到交流協會詢問產經新聞的報導。產經新聞頭版頭條刊出了日皇與他交談的照片,新聞標題寫到「陛下向台灣的震災支援致謝」。他答覆交流協會,他沒有對外張揚,應該是產經記者知道他是誰所以拍下了這張照片。據交協事後透露,北京並沒有為他參加園遊會一事向日方抗議。

一年前他接獲交協通知,日本政府將授予他「旭日崇光章」感謝他在任是對台日關係的貢獻,他與妻子再次前往東京,並在皇居接受天皇贈勳。

馮寄台表示,他眼中的日皇明仁是一個慈悲的長者,毅然的執行自己的職責。從網球場到皇居經過了60年,從他幼時回憶到外交官生涯的頂峰,日皇退位讓他也有些許感傷。