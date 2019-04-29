去年全球毀林面積 約等於一個英國

2019-04-29 19:35 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



去年人類毀掉地球上的森林資源相當可觀。 台灣醒報（擷自Flicker） 分享 facebook

人類毀林變本加厲，去年森林消失面積約等於一個英國大。美國研究機構指出，去年人類在世界各地破壞森林的面積多達12萬平方公里，幾乎每1分鐘就有30個足球場面積大小的森林在地球上消失。

據《印度泰晤士報》報導，全球森林觀察組織指出，去年熱帶森林消失面積大小是2001年開始調查以來第四高，其中3分之1更屬於原始雨林。而全球森林消失在2016年達到巔峰，當時是受到聖嬰現象氣候以及巴西與印尼失控大火助長有關。

農畜牧業大量砍伐

至於導致森林消失的主要原因，多是發展畜牧業與大規模商品農業，像亞洲與非洲生產棕櫚油、南美洲生產大豆與生物燃料農作物。另外，可可等小規模商業化農業也會導致森林被大量砍伐。

去年熱帶森林消失面積中，巴西佔4分之1，剛果民主共和國與印尼各佔10%，馬來西亞與馬達加斯加比率也偏高。除此之外，近3分之1原始森林消失的情況發生在巴西（1.3萬平方公里），與剛果民主共和國（4,800平方公里）、印尼（3,400平方公里）、哥倫比亞（1,800平方公里）與玻利維亞（1,500平方公里）排列前5名。

對此，世界資源研究所研究人員絲莫爾表示，「世界的森林現在已在急診室，地球的健康已有危險，光靠繃帶是不夠的。」

森林可防禦氣候變遷

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，森林可吸收3成人類製造的溫室氣體，海洋則負責23%。這次報告指出，熱帶雨林藉由維持包含紅毛猩猩、大猩猩、美洲虎與老虎在內等動物的棲息地，已成為全球森林生態系統的關鍵。

雨林對控制氣候變遷也非常重要。由於印尼開始實施暫停森林砍伐，2018年當地森林消失是2003年以來最低。綠色和平英國辦公室執行長索文指出，「森林是我們對抗氣候變遷與生物多樣性喪失的最大防禦，但毀林卻正在惡化當中。」

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