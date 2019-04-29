福島水產仲裁延燒 日本擬在G20峰會推WTO改革案

2019-04-29 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本首相安倍晉三。 歐新社 分享 facebook

世界貿易組織（WTO）爭端解決機制日前認可了南韓對日本福島等八縣水產品進口限制措施，日方認為無助解決問題。日本首相安倍晉三在加拿大訪問時表明，為使爭端解決發揮作用，將在廿國集團會議(G20)峰會中倡議WTO改革。

由於南韓也是G20成員之一，此案可能成為峰會交鋒焦點。

出訪歐美的安倍當地時間28日訪問最後一站加拿大，在與加國總理杜魯多聯合記者會上，表達推動WTO改革決心。NHK等報導，安倍指出爭端解決機制存在各種問題，包括以無益於解決爭議的形式做出結論。自由貿易重要性日益高漲，WTO作用越來越重要，須要能反映廿一世紀現實的規則，健全解決爭議機能，作為G20主席國，決心為推進改革做出貢獻。他將趁六月在大阪舉行G20峰會時，將改革WTO提出討論。

日本並計畫G20峰會時，將在各會場設展台介紹災區現狀及產品的安全性，提供災區產菜肴。雖然歡迎會一般使用承辦地當地食材，但出於消除謠言傷害的立場，將選用岩手、宮城和福島三縣食材與日本酒，並提供災區製作的糕點及果汁。

產經新聞指出，日本為敗訴一事向WTO抗議獲得美方全面支持，安倍在前一站訪問華府時，親自向美國總統川普致謝，兩人並針對WTO改革商定日美合作方向。

日本因南韓禁止日本8縣產水產進口，2015年向WTO提起訴訟，指南韓具差別性且超過必要的貿易限制違反國際貿易規則，爭端解決機制一審裁決日本勝訴，要求南韓修正，二審結果本月11日發表，推翻一審裁決，認定南韓限制措施妥適。