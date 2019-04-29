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爆炸後教堂仍關閉 斯里蘭卡待復原

2019-04-29 17:34台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

自從自殺炸彈攻擊後，斯里蘭卡教會大多暫時關閉。 台灣醒報（擷自Flicker）
自從自殺炸彈攻擊後，斯里蘭卡教會大多暫時關閉。 台灣醒報（擷自Flicker）
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自殺炸彈攻擊後，斯里蘭卡基督徒仍餘悸猶存。自從復活節發生3起針對基督徒發動的自殺攻擊後，斯國教會都已提高戒備，多處教會在上週日（28日）停止聚會或改以其他方式進行禮拜儀式。另外，教會與基督教機構為了防止類似攻擊再出現，已著手擬定安全計畫。

據《今日基督徒報》報導，自從這起奪走200多條人命的悲劇發生後，斯里蘭卡聖公會已告知旗下各教會應慎思在接續的週日是否應舉行禮拜，如果決定取消正常禮拜活動，教會則應為會友提供創意的方式維持禮拜，至於天主教會則已暫停所有彌撒活動。

可倫坡大主教蘭吉特稍早則在總統席瑞塞納與總理威克瑞米辛赫陪同下，在自宅的小教堂發表電視佈道。他說「我們不應該以上帝之名殺人，這是最大的悲劇。我們要將友誼與友愛之手伸向所有不同階級、社會或宗教的兄弟姐妹。」

世界基督教聯盟（CSW）南亞地區代表薩瓦若直也表示，自殺炸彈攻擊後，當地情勢仍相當緊張，部分基督徒傾向在家聚會。他表示，「幾乎所有教會都被要求關閉，那裡還是很緊繃。許多教會與基督教團體正在為教會思索安全計畫。」

據《BBC》報導，雖然斯里蘭卡教堂暫時關閉，但卻有數十人選擇聚集在死傷最慘重的可倫坡聖安東尼教堂外哀悼，佛教僧侶也與天主教神父一起祈禱，以表達對信奉基督的信徒站在一起的心意。

許多民眾站在路障後方望著戒備森嚴的教堂，部分民眾唱著詩歌與點燃蠟燭悼念死去的民眾，當地時間8點45分，也就是之前爆炸發生的時刻，教堂也鳴鐘向死去的信徒致意。

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