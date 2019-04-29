颶風連襲莫三比克 極端氣候釀雨災

2019-04-29 17:35 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



颶風肯尼斯帶來大雨，造成莫三比克許多村莊的聯外道路被沖毀，面臨食物與飲用水的短缺危機。 台灣醒報（擷自Twitter） 分享 facebook

颶風接連侵襲，莫三比克深受其害！颶風肯尼斯自25日開始持續影響莫三比克，聯合國28日報告指出，颶風帶來的強風豪雨讓該國許多基礎設施遭毀，許多地方停電、道路遭土石流沖毀，預計70萬人受到影響。由於該地不曾在1個月短時間內迎接2個這麼強的颶風，讓外界對氣候變遷影響人類的問題更加關注。

挾帶大雨 災情慘重

根據《非洲新聞網》報導，在主要受災的莫三比克北部，超過16萬人無家可歸，且沒有獲得足夠的糧食援助；3萬5千棟房舍遭毀。肯尼斯帶來超過前一個颶風伊戴2倍的雨量，讓當地許多地方都淹成一片汪洋。聯合國人道事務協調廳也在推特發文表示，災區現場非常狼藉，搜救隊正設法進入。

當地政府估計約70萬人受到影響。不過，人道組織更擔憂地處偏僻的馬科米亞及基桑加區，以及沒有與大陸連接的伊博島，預料災情勢必更嚴重。莫三比克3月才歷經熱帶氣旋伊戴襲擊，當時造成數百人死亡、千人受傷，還沒完全復原，現在又遭重創。

1個月兩颶風襲擊

另外，根據《半島電視台》指出，肯尼斯經過當地氣象局測量後，將強度歸類為第4級，這是從當地有氣象預報系統後，首次碰到這麼強的颶風。這也是非洲有氣象觀測紀錄以來，非洲東部首次在短短約1個月左右時間，被兩個超強颶風襲擊。

《半島》指出，在兩個強烈颶風侵襲後，莫三比克面對基礎設施遭毀，糧食與飲用水的短缺，而大量流離失所的災民也可能導致情況失控，較弱勢的團體（婦女、幼童）的處境在災難後會更加艱難，外界擔憂當地隨時可能爆發人道危機，而短時間的極端氣候也引發對於氣候變遷影響地球與否的討論。

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