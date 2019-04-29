西班牙大選出爐 極右派首進國會

2019-04-29 16:11 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



總理桑契斯（中）領導社會黨打贏2019西班牙大選，但後續能否順利組閣面對很大挑戰。 台灣醒報（擷自Wikimedia） 分享 facebook

極右勢力崛起！西班牙大選結果28日出爐，左派的社會黨在350席國會中掌握123席（28.7%）的席次，成為第一大黨。而西班牙國會自1975年獨裁者佛朗哥過世後，第一次有極右派政黨「民聲黨（Vox）」進入國會，拿下超過10%的席次。由於主要政黨的立場不一，加上極右政黨崛起，外界擔憂西班牙未來是否能順利組閣。

極右派首進國會

根據《BBC》報導，此次大選由總理桑契斯領導的社會黨贏得選舉，保守右派的「人民黨」雖以66席居次，但比起2016大選的137席下降許多；中間偏右的「公民黨」獲得57席，極左的「我們可以黨」拿下42席。另外，主打反分裂、反移民的「民聲黨」首次進入國會拿下24席。

本次選舉原定最遲在2020年7月26日前舉行，因為本屆議會原定在2020年6月26日屆滿。但受加泰隆尼亞獨派領袖審訊案影響，加泰獨派政黨不再支持政府並在財政預算案中投下反對票，使之以191票反對、158票贊成之下被否決，促使失去足夠支持的首相桑契斯提前舉行國會選舉，為4年來第三次大選。

組閣將面臨挑戰

在人民黨總理拉霍伊在去年6月因國會不信任案下台後，桑契斯接替成為總理。在贏得這次大選後，他可能和10個月前一樣，繼續尋求與極左的「我們可以黨」或是其他政黨合作，籌組新政府。《BBC》也提到，雖然社會黨若與公民黨合組內閣可以輕易過半（180席），但兩黨立場差異甚大，支持者可能也不樂見。

而《紐約時報》也提到，在這次選舉中，加泰隆尼亞議題成為影響選舉的變數，民聲黨便因反加泰隆尼亞分裂主張獲得許多支持，公民黨黨魁李維拉也在選戰時數度批評桑契斯與加泰隆尼亞分離主義政黨談判。因此，桑契斯選後會與哪些政黨組成聯合內閣，讓政策導向何方，是歐盟各國與國際關心的焦點。

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