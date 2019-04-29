法國黃背心連上街頭24周 歐洲議會外爆衝突

2019-04-29 14:11 世界日報 編譯中心／綜合28日電



想鬧上國際，黃背心逼近歐洲議會大樓。 路透社 分享 facebook

抗議法國總統馬克宏的黃背心示威群眾昨日繼續上街，是連續第24個周末展開抗議。群眾在史特拉斯堡往歐洲議會大樓挺進，但警方封鎖議會周邊道路，並以催淚瓦斯驅逐示威群眾。

馬克宏25日才提出包括減稅等政策希望化解黃背心運動民怨，減稅金額約為50億歐元（約56億美元），但示威者依然上街，雖然人數已大幅縮減。

路透報導，約2000名示威者聚集史特拉斯堡的歐盟機構大樓區域附近，往歐洲議會大樓挺進，黃背心示威者希望藉此讓這項運動國際化。歐洲議會選舉將於下月在歐盟所有會員國舉行。

黃背心示威者過去在史特拉斯堡的行動相對平靜，不過，由於在法國其他城市，黃背心運動曾演變為大規模暴力和破壞公共建築，史特拉斯堡當局因此禁止在市中心示威，並在歐盟機構大樓周邊設置路障。

法新社報導，部分示威者仍試圖朝歐洲議會前進，和警方爆發衝突，示威者投擲石塊和瓶罐，警方則使用催淚瓦斯還擊。

在巴黎，曾參選總統的法國國會議員梅蘭雄等左派政治人物和工會成員也加入黃背心示威。過去黃背心運動一向拒絕政治人物參加，唯恐政治力介入會模糊他們的訴求。

想鬧上國際，黃背心逼近歐洲議會大樓。 路透社 分享 facebook

法國內政部表示，27日各地共有2萬3600名黃背心上街，包括巴黎的2600人。去年11月黃背心運動高峰期，法國全國有28萬2000人上街示威。