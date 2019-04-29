美未付北韓勒索200萬美元 對六方核談不感興趣

2019-04-29 14:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合28日電



白宮國家安全顧問波頓。美聯社 分享 facebook

白宮國家安全顧問波頓28日否認川普政府付給北韓200萬美元，作為北韓為美國大學生溫畢爾(Otto Warmbier)開出的醫療費帳單，但波頓承認，美國特使簽署了給北韓付款的保證書。波頓還表示，美國對重啟討論北韓棄核的六方會談沒有興趣。

川普總統也否認向北韓支付溫畢爾的帳單說：「我們沒有為溫畢爾而付款。」波頓在福斯周日新聞節目說：「我們絕對沒付錢，川普成功在全球釋放了20多個美國人質，但沒有為他們獲釋而付款。」

但波頓承認，國務院特使尹汝尚2017年到北韓接溫畢爾時，簽署了釋放後付款的保證書。不過波頓說，很清楚，這筆錢美國沒付。

北韓向美國提出200萬美元的溫畢爾醫療費帳單，溫畢爾是維吉尼亞大學學生，到北韓旅遊時被捕，2016年被北韓判處15年勞改，送回美國時已休克，數日後死亡。

另外，波頓表示：「美國不排除其他國家參與北韓的棄核談判，但我認為，多國行動不是我們的首選。至少到目前，北韓領袖金正恩仍希望與美國一對一接觸，川普對第三次川金會仍持開放態度。」

俄羅斯總統普亭在與訪俄的金正恩會談後，提議重啟北韓棄核的六方會談。普亭表示，金正恩願意棄核，但前提是北韓的安全要由多國協議予以保證。

美國、北韓、中國、南韓、俄羅斯和日本六國2003年開始北韓棄核問題的六方會談，北韓2005年9月同意達成用停止核武計畫來換取安全、經濟和能源的協議，但美國和北韓在對北韓金融制裁上出現分歧，北韓臨時退出會談，並於2006年進行了第一次核試。

六方會談數周後恢復，2007年2月達成協議，北韓以銷毀核設施並允許國際觀察員監督與核查，來換取4億美元援助。因北韓拒絕美國的核查機制，六方會談2008年12月無果而終。