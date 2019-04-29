斯里蘭卡通緝令搞烏龍 竟把百大傑出女性當恐攻嫌犯

2019-04-29 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



斯里蘭卡連環爆炸案造成逾250人身亡，事件震驚全球，警方近日公布六名在逃嫌疑犯的照片，一名美國穆斯林女大生卻意外捲入這起恐攻案件，還在通緝令上看到自己照片，搞半天才發現是警方誤認，烏龍一場，當局已向該名女大生道歉。

紐約時報報導，就讀布朗大學的穆斯林活動家兼作家馬吉德（Amara Majeed）25日在臉書上發文表示，「嗨大家！今天早上我被斯里蘭卡政府誤認為斯里蘭卡ISIS復活節的攻擊者之一，這顯然是錯的！坦白說，考量到穆斯林社區已經受到監視議題的嚴重影響，我不想要有更多的誣告和審查」。

諷刺的是，馬吉德是一名美國穆斯林活動家，是斯里蘭卡移民之女，她的行動主義深受全世界媒體組織的讚揚。她在2013年創立「面紗」計畫（The Hijab Project），鼓勵女性戴面紗，致力於賦予穆斯林婦女權利; 2014年寫了一本名為「外國人」的書，以消除外界對伊斯蘭教的刻板印象。

馬吉德2015年入選英國廣播公司（BBC）評選出的100名傑出女性。此外，她寫信給美國總統川普的信，也在知名雜誌上刊登，廣受外界認可，而這些主張和作為，都跟恐怖組織的惡行背道而馳。

馬吉德發文當天，斯里蘭卡當局就發聲明稱，他們誤認照片，在配圖上犯了錯，並向馬吉德致歉。

在美國伊斯蘭教關係委員會辦公室舉行的記者會上，馬吉德說她稍早起床時，就收到35通未接電話，每通都是想告訴她已被誤認為其中一名恐怖份子。她表示，「這個錯誤攪亂我家人的一池春水，並危及我們的家庭生活」，雖然家人很感謝斯國當局的即時糾正，但仍擔心修正的影響力不如誤會本身龐大。

馬吉德的貼文在短短幾天就有數千人看過，底下更被灌進數百則留言，不少斯里蘭卡人留言以表同情，但也有人惡意嘲諷，藉機辱罵穆斯林族群，並指責她跟伊斯蘭國極端主義分子站在同陣線。