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影／西班牙破碎的國會… 左翼尋結盟 極右首度進入國會

2019-04-29 13:34聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

西班牙28日舉行國會大選，沒有政黨能獨自拿下過半席次，形成一個多黨林立的破碎國會；總理桑傑士（PedroSanchez）所屬的西班牙「社會勞工黨」（PSOE），獲得29%得票率成為第一大黨；極右派政黨「民聲黨」（Vox）則靠著反加泰隆尼亞獨立等勢力竄起，正式登堂入室；這是西班牙脫離獨裁統治40多年以來，首次有極右派政黨進入國會，恐讓西班牙政治繼續動盪，增添歐洲的政治不確定性。

西班牙不到4年來的第3次大選，總理桑傑士所屬的「社工黨」，這次拿下123席，比2016年奪得的85席大有長進，但仍不足絕對多數的176席。桑傑士選舉後在社工黨總部向支持者喊話，表示社工黨贏得大選，贏得未來，擊敗過去。

桑傑士接下來必須開始著手籌組聯合政府，獲得57席次的中間偏右的「公民黨」(Ciudadanos)，因在加泰隆尼亞統獨議題上與桑傑士意見不合，選後隨即宣布將以在野第一大黨身分，嚴格監督執政黨，讓兩黨合組聯合政府無望。

桑傑士預料將會與盟友「我們可以黨」（Unidas Podemos）再次合作，「我們可以黨」在選舉後，也已經表態願意與桑傑士合作籌組聯合政府。但就算如此，「我們可以黨」這次選舉獲得了42席，兩黨就算連手也仍缺11席才能達眾議院多數，讓桑傑士仍需另外爭取較小的地區性政黨支持。

外界關注的極右派「民聲黨」，則取得超過10%的選票，獲得24席次，一躍成為西班牙第5大政黨。這是西班牙自1975年脫離佛朗哥(Francisco Franco)獨裁以來，首次有極右派政黨進入國會。

反多元、反性別平等以及反移民的極右派政黨「民聲黨」，乘席捲歐洲的民粹風潮，在西班牙強勢崛起，吸引不滿總理桑傑士溫合處理加泰隆尼亞獨立問題的民眾，主打拯救分裂的西班牙，喊著「讓西班牙再次偉大！」的口號。

中間偏左的加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）則取得15席，該黨黨魁璜克拉斯（Oriol Junqueras）2017年10月因加泰宣布獨立一案入獄；兩個加泰隆尼亞分離主義政黨取得22席，比2016年的17席更為增加，可預期的是，西班牙政局恐將持續不穩定。

西班牙這次大選競爭激烈，民眾參與熱烈，投票率達到75.8%，遠高於2016年的66.5%。

西班牙國會大選，總理桑傑士所屬的西班牙「社會勞工黨」（PSOE），獲得29%得票...
西班牙國會大選，總理桑傑士所屬的西班牙「社會勞工黨」（PSOE），獲得29%得票率成為第一大黨，預計將尋求與盟友「我們可以黨」（Unidas Podemos）再次合作，籌組聯合政府。
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西班牙國會大選，極右派政黨「民聲黨」則靠著反加泰隆尼亞獨立等勢力竄起，正式登堂入...
西班牙國會大選，極右派政黨「民聲黨」則靠著反加泰隆尼亞獨立等勢力竄起，正式登堂入室；這是西班牙脫離獨裁統治40多年以來，首次有極右派政黨進入國會。法新社
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西班牙加泰隆尼亞
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