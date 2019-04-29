一分鐘掌握西班牙大選：加泰隆尼亞 強硬獨派失勢

2019-04-29 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



西班牙總理桑契斯投下自己的一票。美聯社 分享 facebook

西班牙國會大選結果揭曉，桑契斯可望再度擔任西班牙總理，他的左傾盟友接近獲得多數席位，但可能仍需要拉攏加泰羅尼亞獨派人士才能執政。

以下是西班牙大選四大看點：

●桑契斯預料繼續擔任總理

桑契斯所屬的社會黨(PSOE)在周日的選舉中贏得123個席次，高於2016年的85個，左翼盟友「我們能黨」(Podemos)贏得43個席次，另一個接近桑契斯的巴斯克民族主義黨(Basque Nationalists)獲得六個席次。桑契斯掌握了172個席次，僅略低於所需的176個過半席次。如此一來，桑契斯可能需要拉攏溫和派加泰羅尼亞分離主義份子的支持。不過，桑契斯表示他對各種選項持開放態度。

●確定無意加入執政聯盟的是自由派公民黨(Ciudadanos)，這個中間派政黨已偏向右派。公民黨領導人 Alberto Rivera也有意排擠人民黨（PP），成為最主要的在野黨。

●至於最激進的國家主義黨 Vox 並未如預期有所突破，但在國會已成為一股聲勢。這次投票率，可見選民希望所有改變，如今各政黨光譜分明，也提供更多選擇。