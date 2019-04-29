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抗議右翼政府 奧地利「阿嬤軍團」上街示威不輸年輕人

2019-04-29 12:00聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

奧地利由一群高齡阿嬤組成的民間組織「奶奶反對右翼政府」（Grannies Aga...
奧地利由一群高齡阿嬤組成的民間組織「奶奶反對右翼政府」（Grannies Against the Right），每周定期在維也納舉行反政府遊行活動。取自官網
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奧地利由一群高齡阿嬤組成的民間組織「奶奶反對右翼政府」（Grannies Against the Right），每周定期在維也納舉行反政府遊行活動。從遠方望去，他們戴著顯眼的各色針織毛帽，穿梭在抗議群眾的街頭，向旁觀者大力揮手，望能吸引眼球，以換取一個理解的微笑。

這群阿嬤反對右翼政府，她們生處二戰時期，深受法西斯主義的摧殘，因此致力於在奧地利的土地上建立民主。如今她們各個擺脫撫養家庭的負擔，群起走向街頭，抗議奧地利政府右傾的惡化。奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）的保守派與極右翼政黨組成聯合政府，於2018年底上任。

該組織在上個月年會上宣布，打算抵制全歐洲及其他地區的右翼和極端分子。71歲的組織創辦人沙茲爾（Monika Salzer）於2017年11月在臉書創立該組織，因為擔心右翼勢力再起，將重掌政權。去年她替該組織註冊，目前有300名成員，在奧地利和德國設有分部，社群媒體上更有數千名粉絲。

沙茲爾說：「我們對他們（政府）的政策感到憤怒。」組織對政府有多項不滿，包括歧視婦女，女性因撫養子女而未領取養恤金、妖魔化難民和少數民族，和在政治話語中缺乏同理心等。

沙茲爾表示，「他們想摧毀我們過去50年來積累的所有東西」。她提到組成這次聯合政府的人民黨和極右派自由黨，已在20年內第二次成為政府的一分子。

去年十月開始，該組織每周四都會舉辦示威活動，薩爾茨堡大學政治學家多勒扎爾（Martin Dolezal）說，自那時起，他們（組織）沒有錯過任何一場遊行，但因為政治反對派的勢力正在削弱，抗議的影響力實在有限。

多勒扎爾指出，由於年齡關係，老奶奶們受到許多關注，她們在年輕群體中脫穎而出，但這不代表影響力足夠。

組織成員海德爾（Irene Haider）說，她們的年紀不只讓一切看似特別，而且還相當重要。

如此的開放精神定義了這個群體，儘管組織名稱掛著「奶奶」兩字，但歡迎任何人加入，不限任何性別和年齡，只要支持其反對歧視和極右派的意識形態。

奧地利維也納
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