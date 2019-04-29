西班牙大選看歐洲：政治破碎化 愈來愈嚴重

2019-04-29 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



西班牙28日大選未產生席次過半的明顯贏家，凸顯歐洲政治版圖破碎化現象愈加嚴重。圖為西國極右派民聲黨的支持者在大選夜聚集等候開票結果，該黨此次選舉獲1970年代以來首次進入國會的佳績。法新社 分享 facebook

華爾街日報報導，西班牙28日的國會選舉沒能產生取得過半席次的明顯贏家，新興政黨自傳統政黨吸走選票凸顯了歐洲國家政治版圖破碎化現象，想形成穩定執政的多數黨愈來愈難。

許多歐洲國家變得較難治理，因為由溫和保守派或溫和社會民主黨派主導的舊式政黨體系，逐漸轉變成破碎分歧的國會，以反體制、離經叛道的政黨崛起為特色，包括極左、極右、自由派中間政黨，以及西班牙的地區性民族主義黨。

政治風險諮詢業者歐亞集團（Eurasia Group）分析師桑蒂說：「這是整個歐洲展現的趨勢。」他將此歸因於「面對例如移民增加和國際貿易興起等全球化現象而產生的選民要求，傳統政黨因應能力低落。這引發主流黨派沒落，其他政治運動崛起，某些狀況下主張極端立場」。

在西班牙、德國、荷蘭和其他地區，數十年來主導政壇並組成今日歐盟的中間偏右與中間偏左政黨，選舉得票率正穩定下滑。想要讓大致走中間路線的黨派執政，必須組成成員複雜的聯合政府。兩黨聯合政府，例如德國總理梅克爾領導的政權，反而加深選民對傳統政黨的不滿，許多人轉向支持環境保護運動的綠黨（Greens）或極右的德國另類選擇黨（Alternative for Germany）。

在法國和義大利，過去兩年間，主流的保守黨和中間偏左政黨大選均遭重挫，新興政黨取而代之。新黨派的政治歧異大，從法國親歐盟的中間派總統馬克宏到義大利極右派的聯盟黨（League）和反體制的五星運動（5 Star Movement），顯示歐洲選民現在變得多麼反覆無常。

至於英國，預定5月下旬舉行的歐洲議會選舉，外界預期長期執政的保守黨和工黨將流失選票至民粹反對勢力，包括脫歐黨（Brexit Party）以及反脫歐團體，因為選民對於英國與歐盟之間混沌不明的關係各有一肚子怨氣。