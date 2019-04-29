西班牙社工黨席次躍進可望組聯合政府 極右派首入國會

2019-04-29 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



西班牙28日舉行四年來的第三次大選，執政的社會勞工黨（PSOE）成為第一大黨，但未能取得眾院過半席次，需找小黨合作才能再組聯合政府。這場選舉的重要發展還包括：極右派的民聲黨（VOX）首度進入國會，西班牙恐將進入另一個政治不穩定期，以及傳統保守的人民黨（PP）遭遇災難性慘敗。

西班牙國會大選已開出逾95%的選票，總理桑傑士領導的社工黨贏得最多的123席，加上反撙節的聯合政府盟友「我們可以」黨（Unidas Podemos）贏得42席，還差11席可達350席眾院過半所需的176席。

桑傑士可能爭取較小的地區性政黨支持，如巴斯克民族主義政黨（Basque Nationalist），但不太可能需要加泰隆尼亞地區獨派政黨協助，後者上月脫離聯合政府，迫使西國提早大選。

中間偏左的加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）可望取得15席，該黨黨魁璜克拉斯（Oriol Junqueras）2017年10月因加泰宣布獨立一案入獄。

社工黨的勝利--比前次2016年6月大選大增38席--得力於西班牙右派的持續分裂。

大選觀察重點之一民聲黨的表現略遜於預期，料將拿下24席，但仍然成為西班牙自1975年獨裁者佛朗哥過世後、重返民主政治以來，第一個在國會裡贏得超過單一席次的極右派政黨。

民聲黨黨魁阿巴斯卡（Santiago Abascal）是前人民黨黨員，高喊「讓西班牙再度偉大」，帶領反對多元文化、女權主義、移民人數不受限的民聲黨在幾個月內崛起。該黨去年底才在南部安達魯西亞地區（Andalusia）地方選舉首度贏得席次，先前表明願支持人民黨和公民黨的中間偏右聯合政府。

相較之下，此次最大輸家是保守的人民黨，席次自前次選舉的137席大減逾半至66席。此一歷史性潰敗意味，就算結合民聲黨的24席和中間偏右的公民黨（Ciudadanos）的57席，仍然無望執政。人民黨長期執政，至2018年5月因不信任案被迫下台。