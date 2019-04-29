烏克蘭準總統反嗆普亭：要給遭獨裁腐敗政權 統治俄人護照

2019-04-29 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



喜劇演員出身的澤倫斯基21日當選烏克蘭總統後舉行記者會。歐新社 分享 facebook

俄羅斯總統普亭日前表示，考慮簡化烏克蘭人取得俄國護照的程序，對此，烏克蘭準總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）27日回嗆，擁有俄羅斯公民身分就是放棄自由的權利，烏克蘭將向遭受獨裁和腐敗政權侵害的俄國人提供公民身份。

英國衛報報導，自俄羅斯於2014年吞併烏克蘭的克里米亞半島後， 烏克蘭東部因尋求獨立而與政府軍爆發持續五年衝突，導致逾1.3萬人死亡，兩國長年對立之際，普亭近日表示，正考慮簡化所有烏克蘭人取得俄國護照的程序，此言一出，引發軒然大波。

對於普亭的提案，將在6月就職的新任總統澤倫斯基27日在臉書發聲明表示，「我們都很清楚俄國護照會帶來什麼」，像是「和平抗議被捕的權利」和「無法擁有自由競爭的權利」。

澤倫斯基說，烏克蘭與俄羅斯總統不同之處在於，烏克蘭是享有言論自由的國度，網路和媒體也享有自由，「我們將向所有遭受獨裁和腐敗政權侵害的民眾提供烏克蘭公民身分，首先是現今可能遭受最大損害的俄國人」。

截至目前，普亭都未祝賀澤倫斯基勝選，僅表示準備好跟新的烏克蘭領導人談判，希望能了解這位「演員」對於衝突的立場。

作為政治新手的澤倫斯基表示，已準備好與俄國進行會談，但警告俄方勿用威脅的言論、軍事和經濟壓力來和烏克蘭打交道。